배우 강석우의 딸 강다은이 예전과 사뭇 달라진 비주얼로 시선을 사로잡았다.강다은은 최근 자신의 SNS에 'All-Day Flawless Makeup'이라는 문구와 함께 메이크업을 소개하는 영상을 공개했다.공개된 영상 속 강다은은 긴 검은색 생머리를 늘어뜨린 채 카메라를 응시하고 있다. 흰색 상의를 입고 청순한 분위기를 자아낸 그는 또렷한 이목구비와 갸름한 얼굴형으로 눈길을 끌었다.특히 과거 방송에서 보여줬던 모습과는 한층 달라진 분위기가 인상적이다. 이전에는 수수하고 앳된 이미지가 강했다면, 최근에는 화려한 메이크업과 세련된 스타일링으로 성숙한 매력을 발산하고 있다.커다란 눈망울과 오뚝한 콧날, 도톰한 입술이 조화를 이루며 인형 같은 비주얼을 완성했다. 특히 눈매를 강조한 메이크업과 뚜렷해 보이는 얼굴 윤곽이 과거와는 또 다른 인상을 자아냈다.강다은은 과거 아버지 강석우와 함께 방송에 출연하며 얼굴을 알린 만큼 달라진 근황이 더욱 눈길을 끈다. 청순하고 단아했던 이미지에 화려함까지 더해지면서 새로운 분위기를 선보이고 있다.한편 강다은은 배우 강석우의 딸로, 2015년 SBS 예능 프로그램 '아빠를 부탁해'에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 데뷔해 연기 활동을 펼쳤다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr