민희진 / 사진=텐아시아 DB

경찰이 민희진 전 어도어 대표에게 업무상 배임 혐의가 인정된다고 판단해 사건을 공소청에 넘겼다.서울 마포경찰서는 16일 민 전 대표를 업무상 배임 혐의로 서울서부지방공소청에 송치했다고 발표했다. 경찰은 2024년 그룹 뉴진스가 소속사 어도어에 전속계약 해지를 통보하는 과정에서 민 전 대표가 영향을 미친 것으로 판단했다.당시 어도어 부대표로 재직했던 이 모 씨와 신 모 씨도 같은 혐의로 수사를 받았다. 다만 경찰은 두 사람이 해당 사건에 관여한 정도가 낮다고 보고 혐의없음으로 불송치 결정을 내렸다.앞서 서울 용산경찰서는 지난해 7월 민 전 대표의 어도어 경영권 탈취 의혹과 관련해서는 혐의가 없다고 판단한 바 있다.당시 하이브는 민 전 대표가 어도어에 대한 업무상 배임 행위를 저질렀다고 주장하며 경찰에 고발장을 제출했다. 이에 민 전 대표는 지분 구조상 경영권을 빼앗는 것이 불가능하다고 반박했다. 회사의 가치를 떨어뜨리기 위한 행위를 계획하거나 실제로 실행한 사실도 없다는 입장을 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr