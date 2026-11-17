배우 문근영과 차태현이 고(故) 김주혁을 떠올리며 눈물을 흘렸다. / 사진 제공 : SBS 영상 캡처

배우 문근영과 차태현이 고(故) 김주혁을 떠올리며 눈물을 흘렸다. / 사진 제공 : SBS 영상 캡처

배우 문근영과 차태현이 고(故) 김주혁을 떠올리며 눈물을 흘렸다.지난 16일 방송된 SBS '우리들의 발라드 2'에서는 3라운드 듀엣 미션이 펼쳐졌다. 이날 임바다와 허채민은 '세월이 가면'을 선곡해 문근영과 차태현을 비롯한 출연진의 눈시울을 붉혔다.무대에 앞서 문근영은 '세월이 가면'에 얽힌 김주혁과의 추억을 꺼냈다. 그는 해당 곡을 "아끼고 소중하게 생각하는 노래"라고 소개하며 남다른 애정을 드러냈다. 이후 임바다와 허채민은 '세월이 가면'을 열창했다. 두 사람의 무대가 끝나자 객석에서는 박수가 쏟아졌고, 문근영은 "한 음 한 음 정성 들여 불러주셔서 정말 감사하다"며 고마움을 전했다.차태현 역시 김주혁을 떠올렸다. 그는 "주혁이 형을 떠올리게 해주셔서 감사하다"고 말하며 감정이 북받친 모습을 보였다.차태현과 김주혁은 KBS2 예능 '1박 2일' 시즌3에서 함께 활약한 사이다. 2013년 시작된 시즌3에서 두 사람은 멤버로 호흡을 맞췄으며, 김주혁이 2015년 프로그램에서 하차할 때까지 인연을 이어갔다.특히 김주혁은 당시 '구탱이형'이라는 별명으로 불리며 시청자들에게 친근한 이미지로 사랑받았다. 2017년 김주혁이 갑작스럽게 세상을 떠난 뒤 '1박 2일' 멤버들과 시청자들의 추모가 이어지기도 했다.두 사람의 무대는 150명의 탑백귀 중 149명의 선택을 받았다. 세미파이널 직행 기준인 140표를 훌쩍 넘긴 점수로, 임바다와 허채민은 가장 먼저 세미파이널 진출을 확정했다. 이날 방송에서는 2라운드 탈락자 가운데 박예승, 허채민, 이유빈, 김선음이 추가 합격자로 선정됐다. 이들을 포함해 총 18명의 참가자가 3라운드에 진출했다.3라운드는 탑백귀 대표단이 직접 정해준 두 참가자가 한 팀을 이뤄 무대를 꾸미는 방식으로 진행됐다. 150명 중 140명 이상의 선택을 받으면 세미파이널에 직행하고, 100표를 넘어야 진출 후보 자격을 얻을 수 있다.차민주와 민지유는 장혜진의 '아름다운 날들'을 선곡했다. 앞선 1대1 데스매치에서 동점을 기록했던 두 사람은 이번에는 듀엣 파트너로 만나 호흡을 맞췄다. 로이킴은 "다른데 같이 불렀을 때 그 합이 더 아름다워지는 순간들이 있는데 이 곡에도 존재했다"며 두 사람의 무대를 칭찬했다.김수아와 한로이는 하림의 '사랑이 다른 사랑으로 잊혀지네'를 불렀다. 이별을 받아들이는 남녀의 서로 다른 감정을 표현한 두 사람은 120표를 획득하며 세미파이널 진출 가능성을 남겼다.한편 이날 '우리들의 발라드 2'는 수도권 가구 시청률 5.7%, 분당 최고 시청률 6.1%를 기록했다. 2049 시청률은 2부 기준 1.7%로 7주 연속 동시간대 1위를 차지했다. 3라운드 듀엣 미션은 오는 23일 오후 10시 방송에서 이어진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr