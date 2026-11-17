배우 임예진이 지난 3일 유튜브 채널을 개설하고 첫 영상을 공개하며 본격적인 유튜브 활동에 나섰다. / 사진=유튜브 채널 '임예진아이씨' 영상 캡처

배우 임예진이 세차 과정을 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '임예진아이씨' 영상 캡처

배우 임예진(66)이 65세에 처음으로 대중교통을 이용했다고 털어놨다.최근 유튜브 채널 '임예진아이씨'에는 '세차장에서 거절당한 임예진의 포르쉐? 무슨 일이!?ㅣ임예진 유튜브 드디어 시작!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 임예진은 오랫동안 타고 다닌 자신의 차량을 점검받는 과정을 공개했다.임예진이 소개한 차량은 14년 전 구입한 포르쉐였다. 그러나 차체 곳곳에는 새 배설물이 묻어 있었고, 창문을 올리자 창틀까지 함께 움직이는 등 관리가 필요한 상태였다. 조수석에서는 곰팡이까지 발견됐다.정비소 직원도 차량 상태를 확인한 뒤 "관리를 안 했다"며 놀라움을 감추지 못했다. 결국 임예진은 차를 수리 맡기고 대중교통으로 다음 목적지까지 이동하기로 했다.이 과정에서 임예진은 65세에 처음으로 대중교통을 이용했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 평소 매니저와 함께 이동해 버스나 지하철을 탈 일이 거의 없었다는 설명이다.이후 임예진은 휴대전화로 직접 버스 노선을 검색한 뒤 정류장으로 향했다. 그는 "나 환승도 할 줄 안다"면서도 "지하철은 못하고 버스만"이라고 말했다. 이어 "지하철은 3호선만 이동 가능하다. 처음에는 지하철 방향을 외우는 데 얼마나 애먹었는지 모른다"며 대중교통 이용에 익숙하지 않아 겪었던 시행착오를 털어놨다.한편 임예진은 1989년 최창욱 PD와 결혼했다. 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr