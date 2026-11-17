지수가 포토타임에 참석했다./텐아시아 DB

무엇이든 해줄지니 - 비서진

SBS 금요 예능 ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’(이하 ‘비서진’)이 한층 강력해진 초호화 게스트 라인업으로 돌아온다. 축구 중계로 한 주 쉬어간 ‘비서진’은 김종국부터 블랙핑크 지수, 화사까지 각 분야를 대표하는 스타들의 출연을 예고했다.가장 먼저 오는 20일 방송에는 ‘능력자’ 김종국이 출격한다. 이날 ‘비서진’은 ‘런닝맨’ 촬영 현장을 비롯해 콘서트 기획회의와 깜짝 콘서트 현장까지 김종국의 바쁜 하루를 밀착 수행할 예정이다. 특히 방송 최초로 공개되는 헬스장에서의 운동 뒤풀이까지 예고돼 눈길을 끈다.이어 27일 방송에는 블랙핑크 지수가 찾아온다. 지수는 솔로곡 ‘ADDICTED’의 ‘인기가요’ 컴백 무대 준비 과정부터 평소 쉽게 볼 수 없었던 일상까지 다채로운 모습을 공개할 예정이다. 여기에 온라인상에서 큰 화제를 모았던 팬들을 향한 중저음의 "라우럴" 무대 생생한 비하인드 스토리까지 예고돼 궁금증을 더한다.내달 4일 방송에는 독보적인 매력의 아티스트 화사가 출격한다. 화사는 이서진, 김광규와 함께 네일숍을 찾는 ‘네일 아트 메이트’ 일상으로 색다른 케미를 선보일 예정이다. 특히 SNS에서 폭발적인 화제를 불러일으킨 ‘굿 굿바이(Good Goodbye)’ 무대의 뒷이야기까지 공개를 예고해 관심을 높인다.한편, ‘비서진’은 시청자들의 뜨거운 성원에 힘입어 16회로 연장을 확정 지었다. 한층 화려해진 게스트 라인업과 함께 상승세를 이어가게 된 ‘비서진’이 앞으로 또 어떤 ‘my 스타’들과 만나 예측 불가한 시너지를 만들어낼지 기대감이 높아지고 있다. ‘비서진’은 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr