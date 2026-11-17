김구라가 공식행사에 참석했다./텐아시아 DB

방송인 김구라가 아들 그리의 결혼설에 선을 그으며 직접 해명에 나섰다.16일 방송된 KBS Cool FM '폴킴의 가요광장'에는 김구라가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 한 청취자는 김구라에게 "얼마 전에 그리님이 결혼한다는 소식을 들었다. 예비 시아버지가 된 기분이 어떠냐"고 질문했다.이에 김구라는 "그런 게 아니다"라며 아들의 결혼설을 바로잡았다. 그는 "(아들이) 여자친구를 만나고 있는데, 서인영씨 프로그램에서 '결혼 언제 해요?'라고 물어봐서 '준비해서 해야죠'라고 답한 게 그렇게 된 것"이라고 설명했다.이어 "아직 준비가 안 되어있다. 중1한테 대입 준비 물어보는 셈"이라며 당장 결혼을 추진할 상황은 아니라고 강조했다.특히 김구라는 결혼 관련 발언이 화제가 된 이후 아들에게 직접 연락한 사실도 털어놨다. 그는 "원래 잔소리를 잘 안 하는데, 아들한테 전화해서 '여자친구를 만나는 건 좋지만 이런 이야기를 많이 하는 건 좋아 보이지 않는다'고 했다"고 밝혔다.그러면서 "앞으로는 일부러 계속 얘기하지 마라. 그건 널 가두는 거다"라고 조언했다며 "그랬더니 아들이 '알고 있다'고 하더라"고 덧붙였다.앞서 그리는 지난 5일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대'에서 여자친구의 존재를 공개하며 결혼에 대한 생각을 언급한 바 있다.당시 그리는 여자친구에 대해 "만난 지가 좀 됐다. 군대도 기다려줬다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 결혼 계획을 묻는 질문에 "결혼을 준비하고 있다"고 답하면서 "다음엔 결혼 편으로 불러 달라"고 말해 화제를 모았다.이후 그리의 결혼설이 확산하자 아버지 김구라가 직접 현재 상황을 설명하며 아들의 결혼은 아직 준비 단계에 이르지 않았다는 입장을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr