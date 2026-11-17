AI 연구원 허성범이 각종 시험에서 스마트 기기를 활용한 부정행위자 발생에 의견을 전하고 있다. / 사진=허성범 유튜브 채널 캡처

사진=허성범 유튜브 채널 캡처

각종 시험에서 인공지능(AI) 기술을 악용한 부정행위가 발생해 논란 중인 가운데, AI 연구원 허성범이 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 부정행위 대응책을 공유했다.허성범은 지난 16일 자신의 유튜브 채널에 '이렇게 쓰라고 만든 AI 아닙니다'라는 제목의 영상을 업로드했다. 허성범은 "출장 때문에 영상을 찍을 여건이 안 되는데, 수험생들의 별 미미미누 형님이 목소리를 내주셔서 뭐라도 해야겠다는 마음에 영상을 찍게 됐다"고 밝혔다.허성범은 먼저 "AI를 이렇게 쓰라고 만든 게 아닌데, 사회적 가이드라인이 자리 잡기도 전에 이를 악용하는 사례가 먼저 생겨 매우 비통하다"고 심경을 전했다. 이어 "소수의 부정행위자 때문에 묵묵히 땀을 흘린 대다수의 수험생이 기회를 빼앗기는 일은 결코 없어야 한다"며 철저한 대비를 촉구했다.허성범은 현장 대응책으로 금속 탐지기를 제시했다. 장시간 작동하는 전자기기에는 배터리가 필요하고, 배터리에는 금속 성분이 포함돼 있어 탐지 과정에서 확인할 수 있다는 설명이다.다만 허성범은 "검사하는 사람들의 숙련도에 따라 허점이 발생할 수 있다"면서 "관련 교육과 함께 소지품 및 화장실 점검 등 복합적인 관리가 필요하다"고 목소리를 높였다.아울러 허성범은 통신사 유심(USIM) 데이터 기록 조회와 수거된 시험지의 필기 흔적에 대한 포렌식 조사 등을 통해 부정행위 여부를 추적할 수 있다고 말했다.허성범은 부정행위를 고민하는 이들에게 "시간이 걸릴 뿐 부정행위는 결국 다 적발된다"며 "인생이 꼬이는 일이니 절대 시도조차 하지 말라"고 경고했다. 이어 수능을 앞둔 수험생들을 향해서는 "어느 시대에나 편법을 쓰는 이들은 존재했다"면서도 "흔들리지 말고 여러분의 길을 묵묵히 완주하길 바란다"고 응원했다.앞서 입시 전문 크리에이터 미미미누는 지난 15일 자신의 유튜브 채널을 통해 최근 세무사 시험에서 불거진 AI 부정행위 자수 사태를 둘러싼 수능 공정성을 제기했다. 그는 "무조건 대책이 나와야 한다"며 "수능 연기 가능성까지 현실적으로 검토할 필요가 있다"고 지적했다.한편 허성범은 2000년생으로 올해 26세이며, 카이스트 공과대학을 졸업했다. 2023년 쿠팡플레이 '대학전쟁'에 출연해 얼굴을 알린 후 '피의 게임3', '피의 게임X' 등 다양한 서바이벌 프로그램에 출연했다. 현재 AI 연구원을 병행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr