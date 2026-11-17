김선태가 AI로 공무원 시험 문제를 풀어봤다. / 사진='김선태 라이브' 유튜브 캡처

김선태가 AI로 공무원 시험 문제를 풀어봤다. / 사진='김선태 라이브' 유튜브 캡처

전 충주시 공무원 출신 유튜버 김선태가 최근 사회적으로 불거진 AI(인공지능) 부정행위 논란에 가세했다.16일 유튜브 채널 '김선태 라이브'에는 '충주냥이 실시간 문풀 방송'이라는 제목의 라이브 영상이 게재됐다. 김선태는 최근 온라인을 달군 부정행위와 관련한 콘텐츠를 보여줬다.김선태는 검은색 뿔테 안경과 나비넥타이를 착용한 채 등장했다. 그는 방송에 앞서 "많은 의혹이 제기돼 해명하라는 댓글을 받았다"며 "오늘 의혹을 해소하고 증명하는 시간을 갖겠다. 부족하지만 진실되게 준비했다"고 말했다.김선태는 올해 치러진 지방공무원 9급 국어 영역 20문항 풀이에 도전했다. 그가 착용한 안경은 AI 글라스였으며, 나비넥타이에는 초소형 카메라가 숨겨져 있었다. 그는 시험 진행 도중 나비넥타이를 만지작거리며 고개를 움직이는 등 AI 장비를 활용해 문제를 풀어나갔다.그러나 시험 결과는 예상 밖의 대굴욕이었다. 김선태가 20문제 가운데 단 5문제만 맞히는 데 그친 것이다. 이에 김선태는 "초반에 오류가 많았다"고 해명해 웃음을 자아냈다.김선태는 그는 착용하고 있던 장비를 직접 보여줬다. 그는 "이거 구분이 되나. 솔직히 봐도 모르지 않냐"라며 "여러분이 봐도 모르는데 감독관은 알겠냐. 위험성을 경고하려는 것"이라고 강조했다. 이어 "일생일대 한 번 있는 시험인데 공정성이 중요하지 않나. 당국에서 철저하게 관리를 해야 할 것 같다"고 목소리를 높였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr