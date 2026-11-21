최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

최근 배우 신수호와 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 관한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진제공=935엔터테인먼트

배우 신수호가 MBC 예능 '나 혼자 산다' 출연에 대한 바람을 드러냈다.최근 신수호는 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만나 넷플릭스 시리즈 '들쥐'를 비롯해 배우 생활과 앞으로의 활동 계획에 관한 다양한 이야기를 나눴다.지난 8월 공개된 '들쥐'는 자신의 모든 것을 빼앗은 정체불명의 인물을 추적하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 신수호는 극 중 형사 한창우 역을 맡아 이규형, 류준열, 설경구 등과 호흡을 맞췄다. 작품은 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위에 오르며 주목받았다.이날 신수호는 향후 예능 출연 계획을 묻자 "열심히 분발해 보겠다"며 웃었다. 이어 "'나 혼자 산다' 같은 프로그램에서 제 엉뚱한 모습을 보여드리고 싶다. 제가 특이한 부분이 많다"고 말했다.평소 조용하고 나긋나긋한 성격이라는 신수호는 작품 속 모습과 실제 모습 사이에 차이가 있다고도 밝혔다. 그는 '들쥐' 공개 이후 주변 반응에 대해 "평소에는 조용하고 나긋나긋한 말투다 보니까 재밌어하는 부분도 있는 것 같다"며 "주변에서는 잘 봤다는 이야기를 해줬다"고 전했다.배우로서 앞으로 도전하고 싶은 작품에 대해서도 이야기했다. 신수호는 "'탄금'과 '들쥐'에서 함께한 김홍선 감독님 작품을 앞으로도 계속하고 싶다"며 "'미녀 공심이'에서 남궁민 선배님과 함께했을 때 발랄하고 톡톡 튀는 재미가 있었다. 이희명 작가님 작품도 다시 해보고 싶다"고 말했다. 이어 "노희경 작가님 작품도 해보고 싶다. 인간미 있고 휴머니즘이 담긴 작품에도 도전하고 싶다"며 다양한 장르에 대한 관심을 드러냈다.신수호는 "요즘은 저의 행복을 찾으려고 하는 중"이라며 "작품이 끊기지 않고 활동할 수 있다는 게 배우로서 감사한 일이라고 생각한다. 앞으로도 감사한 일을 감사한 마음으로 즐겁게 할 수 있는 배우가 되도록 열심히 놀아보겠다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr