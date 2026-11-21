사진 = TV조선 '금타는금요일' 캡처

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'금타는 금요일' 정서주가 미니 골든컵의 주인공이 됐다.지난 20일 방송된 TV CHOSUN '금타는 금요일' 46회에서는 지난주에 이어 '메기특공대 특집'이 펼쳐졌다. 박창근과 나상도의 출격으로 황금 메달을 건 1차 대결이 마무리된 가운데, 왕중왕전에서는 진(眞) 김용빈, 진(眞) 정서주, 마이진, 신승태가 미니 골든컵을 놓고 최종 승부를 펼쳤다. 그 결과 정서주가 결승전에서 100점 만점을 기록하며 우승의 영예를 안았다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 전주 대비 상승한 4.1%의 시청률을 기록했다. 순간 최고 시청률은 4.4%까지 치솟았으며, 종편 및 케이블 프로그램 중 일일 시청률 1위에 올랐다.가장 먼저 진(眞) 양지은과 정서주, 박창근까지 오디션 우승자 3인의 감성 대결이 성사됐다. 선공자 양지은은 조항조의 '후'를 선곡해 담담하면서도 호소력 짙은 목소리로 곡에 담긴 그리움을 깊이 있게 표현했다. 특히 진성과 가성을 오가는 유연한 창법으로 듣는 이들을 빠져들게 했다. 이어 정서주는 미(美) 천록담이 이정으로 활동하던 시절 발표한 '순정'을 열창했다. 한 글자 한 글자 진심을 담아 부른 노래에 원곡자 천록담은 끝내 눈물을 보였다. 한혜진과 신승태 역시 "서주의 노래에 또 한 번 반했다"라며 잇달아 팬심을 고백했다.마지막으로 박창근은 정경화의 '나에게로의 초대'를 선곡해 감성 장인의 저력을 드러냈다. 독보적인 가창력과 압도적인 무대 장악력으로 출연진들의 감탄을 자아냈다. 대결 상대인 양지은은 "산속에서 수십 년 동안 단련한 무림 고수가 내려온 것 같다"라며 재치 있는 극찬을 건넸다. 대결 결과 양지은 99점, 정서주 100점, 박창근 99점으로 정서주가 두 사람을 제치고 황금 메달을 차지하며 왕중왕전 진출까지 확정했다.다섯 번째 대결에서는 나상도가 최재명, 추혁진과 맞붙었다. 앞선 출연 당시 89점으로 황금 메달을 차지했던 나상도는 이번에도 여유만만한 태도를 보였다. 특히 두 사람을 향해 "이 친구들을 이기는 데 90점도 필요 없다. 89점이면 충분하다"라며 승리를 호언장담해 웃음을 안겼다.먼저 최재명은 홍주의 '미투리'로 국악풍 트롯의 진수를 보여줬다. 판소리로 다져진 깊은 음색과 섬세한 표현력에 한혜진은 찬사를 보냈고, 나상도 역시 "만만치 않은 친구"라며 예상 밖의 실력을 인정했다. 이어 추혁진은 장윤정의 '운명에게'로 색다른 무대를 선보였다. 소품을 활용한 감각적인 연출에 매혹적인 창법을 더해 마치 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 경험을 선사했다. 한혜진은 "너무 섹시하다"라며 "나는 혁진 씨가 이겼으면 좋겠다"라고 공개적으로 응원해 나상도의 질투를 유발했다.마지막으로 나상도는 나훈아의 '사모'를 선곡해 앞선 장난기 가득한 모습과는 180도 다른 진중한 매력을 드러냈다. 노래에 몰입한 나상도의 무대에 "믿고 보는 가수", "기복이 없다"라는 등의 찬사가 쏟아졌다. 그러나 공개된 점수는 최재명 92점, 추혁진 94점, 나상도 86점이었다. 앞서 89점이면 충분하다던 나상도는 유일하게 80점대를 기록하며 최하위에 머물렀다. 반면 추혁진은 나상도를 꺾고 황금 메달을 차지하며 승리의 기쁨을 만끽했다.1차 대결이 끝난 뒤에는 미니 골든컵의 주인을 가릴 왕중왕전이 펼쳐졌다. 앞선 대결에서 100점을 기록한 김용빈, 정서주, 마이진, 신승태가 결승전에 진출했다. 첫 주자 마이진은 서지오의 '돌리도'를 선곡해 앞선 대결에 이어 또 한 번 댄서팀과 함께 무대에 올랐다. 경쾌한 안무를 소화하면서도 흔들림 없는 가창력과 안정적인 호흡을 유지해 감탄을 자아냈다. 첫 출연에 왕중왕전까지 오른 마이진은 97점을 기록하며 기분 좋은 출발을 알렸다.두 번째 주자 신승태는 조항조의 '정녕'으로 승부에 나섰다. 지난주 화려한 퍼포먼스로 시선을 사로잡았던 신승태는 이번에는 깊이 있는 감성과 호소력 짙은 열창으로 또 다른 매력을 보여줬다. 이에 "팔방미인"이라는 찬사가 터져 나왔다. 하지만 신승태는 96점을 기록하며 마이진의 점수를 넘어서지 못했다.이어 김용빈은 주현미의 신곡 '안오네'를 선곡, 경쾌한 분위기로 무대의 흐름을 바꿨다. 평소 자유로운 완급 조절로 노래의 맛을 살리던 김용빈은 이날만큼은 노래방 마스터의 고득점을 노리고 리듬에 충실한 무대를 선보였다. 정서주 역시 김용빈의 달라진 창법을 알아차리며 긴장감을 드러냈다. 그 결과 김용빈은 99점을 기록, 마이진을 밀어내고 1위에 올라 우승에 성큼 다가섰다.마지막 주자 정서주에게 남은 경우의 수는 단 하나, 100점 만점이었다. 정서주는 하춘화의 '물새 한 마리'를 선곡해 트롯의 깊은 맛을 살렸다. 능숙한 꺾기와 정확한 박자 감각으로 완성도 높은 무대를 선보이자 경쟁 상대인 김용빈 역시 정서주의 실력을 인정하며 100점 가능성을 점쳤다.마침내 공개된 정서주의 점수는 100점이었다. 정서주는 김용빈의 99점을 단 1점 차로 제치고 미니 골든컵의 최종 주인공이 됐다. 이날 오디션 우승자 3인의 대결에 이어 왕중왕전까지 두 차례 100점 만점을 기록하며 '메기특공대 특집'의 최종 승자로 우뚝 선 것. 쟁쟁한 선배 가수들 사이에서도 흔들림 없는 실력을 발휘한 정서주의 활약이 깊은 인상을 남긴 가운데, 앞으로 '금타는 금요일'에서 펼쳐질 또 다른 승부에도 기대가 모인다.한편 TV CHOSUN '금타는 금요일'은 매주 금요일 밤 10시 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr