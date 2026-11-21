아이브 리즈가 11월의 가수로 선정됐다. / 사진=텐아시아DB

아이브 리즈가 11월의 가수로 선정됐다. / 사진=텐아시아DB

그룹 아이브 리즈가 '11월의 가수'로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '이달의 가수 - 11월 생일자의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다.리즈는 11월 생일인 K팝 아티스트 가운데 가장 많은 표를 얻어 '11월의 가수'로 선정됐다. 이번 투표는 지난 10월 13일부터 27일까지 진행됐다.리즈는 2004년 11월 21일생. 2021년 12월 그룹 아이브로 가요계에 데뷔했다. 아이브는 데뷔곡 'ELEVEN'(일레븐)을 시작으로 'LOVE DIVE'(러브 다이브), 'After LIKE'(애프터 라이크), 'I AM'(아이 엠) 등 다수의 히트곡을 발표했다. 리즈는 특유의 맑은 음색과 가창력을 바탕으로 그룹 내 보컬을 담당하고 있다.리즈는 그룹 활동 외에도 다양한 곡을 선보이며 보컬리스트로서 활동 영역을 넓혀왔다. 드라마 '사랑은 외나무다리에서'의 'Summer'(썸머), '천국보다 아름다운'의 'Heavy Love'(헤비 러브), '오싹한 연애'의 '터널' 등 여러 작품의 OST에 참여했다.올해 2월 발매된 아이브 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)에서는 첫 솔로곡 'Unreal'(언리얼)을 선보였다. 지난 9월에는 해당 곡의 스페셜 클립을 공개했다. 영상은 리즈의 생일인 11월 21일을 의미하는 오후 11시 21분에 맞춰 공개됐다. 지난 10월 발매한 아이브 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)에서는 수록곡 'CRUMBS'(크럼즈) 작사에 참여하기도 했다.최근에는 시상식 진행자로도 나섰다. 리즈는 지난 8일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(2026 KGMA) 둘째 날 배우 김재원과 함께 MC를 맡았다. 가수 태연의 'INVU'(아이앤비유)로 오프닝 무대를 꾸몄으며, 애니메이션 '프린세스 캐치! 티니핑' 주제곡으로 '베스트 OST' 상을 받았다. 아이브 역시 '베스트 뮤직'과 '베스트 트렌드 세터'를 수상하며 2관왕에 올랐다.아이브는 지난 10월 26일 발매한 미니앨범 'Looks Can Kill'로 미국 빌보드 차트에서도 성과를 거뒀다. 빌보드가 발표한 11월 14일 자 차트에서 '이머징 아티스트' 1위를 차지했으며, 해당 앨범은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 126위로 진입했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr