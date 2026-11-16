사진 = 과즙세연 인스타그램

사진 = 과즙세연 인스타그램

사진 = 과즙세연 인스타그램

사진 = 과즙세연 인스타그램

인터넷 방송인 BJ 과즙세연이 미국 라스베이거스에서 화려한 야경과 어우러진 근황을 공개했다.과즙세연은 최근 자신의 인스타그램에 "다시 온 라스베가스"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 과즙세연은 화려한 네온사인이 빛나는 거리에서 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 어깨 라인이 드러나는 그레이 컬러의 홀터넥 상의에 블랙 아우터를 걸쳐 세련되면서도 과감한 스타일링을 선보였다. 반듯한 앞머리가 돋보이는 브라운 단발머리와 또렷한 눈매가 인형 같은 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 과즙세연은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 어깨 아래로 흘러내린 블랙 아우터 사이로 드러난 쇄골과 어깨 라인이 눈길을 끄는 가운데, 차분한 표정과 짧은 단발머리가 도회적인 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 과즙세연은 몸을 살짝 앞으로 기울인 자세로 카메라를 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 세로 스트라이프 상의가 슬림한 실루엣을 강조하며, 자연스럽게 뻗친 머리끝과 입술을 살짝 내민 표정이 특유의 매력을 더한다.마지막 사진에서 과즙세연은 블랙 아우터로 양쪽 어깨와 상체를 감싼 채 정면을 응시하고 있다. 가지런한 앞머리 아래 커다란 눈망울과 은은한 미소가 돋보이며, 화려한 라스베이거스의 야경을 배경으로 청순하면서도 사랑스러운 분위기를 연출했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "여신강림", "이뿐디", "여신은 자신의 아름다움으로 땅을 축복했다" 등의 댓글을 달았다.한편 과즙세연은 최근 새로운 인터넷 방송 콘텐츠 '루키아카데미'를 선보인 데 이어 다양한 방송 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr