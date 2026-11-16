배우 김지수가 프라하 여행사 CEO가 됐다. / 사진=김지수 SNS

배우 김지수가 프라하 여행사 CEO가 됐다. / 사진=김지수 SNS

배우 김지수가 프라하 여행사 CEO가 됐다. / 사진=김지수 SNS

'솔로라서2' 제작사 에이비오미디어 이승연 대표가 배우 김지수의 달라진 근황과 섭외 배경을 밝혔다. 최근 체코 프라하에서 여행사를 운영 중인 김지수에 대해 배우보다 사업가로서의 모습이 인상적이었다고 전했다.16일 이승연 대표는 텐아시아와의 전화 인터뷰에서 "시즌1 때도 김지수 씨에게 출연을 제안했지만, 당시 프라하에서 사업을 준비하고 있어 일정이 맞지 않았다"며 "이번에는 한국에 들어오는 시기와 맞아 출연이 성사됐다"고 밝혔다.이 대표는 김지수의 SNS를 꾸준히 지켜보며 다시 섭외를 결심했다고 설명했다. 그는 " 김지수 씨가 프라하에 여행을 갔다가 그곳에 정착했다. SNS를 통해 관광객들을 직접 상대하고 여행사를 운영하는 모습을 봤다"며 "배우 김지수가 아닌 인간 김지수의 모습을 보여줄 수 있겠다고 생각했다"고 말했다. 이어 "예전에는 배우로서의 무게감 때문에 예능 출연을 고민했지만, 지금은 직접 사업을 운영하면서 달라진 것 같다"며 "새로운 직업에 도전하는 모습이 프로그램의 취지와 잘 맞는다고 판단했다"고 덧붙였다.김지수는 현재 프라하에서 여행사 대표로 활동하며 여행 기획부터 고객 응대, 현지 가이드 업무까지 맡고 있다. 이 대표는 "직원들이 있지만 대부분의 일을 직접 총괄한다. 늦은 시간까지 홈페이지를 관리하고 관광객들의 문의에도 답변한다"며 "직원들의 월급과 향후 사업 운영까지 고민해야 하는 입장"이라고 설명했다.사업을 시작한 이후 김지수의 성격과 생활 방식에도 변화가 있었다고 전했다. 이 대표는 "예전보다 훨씬 활달해졌고 말도 많아졌다. 사람을 대하는 태도도 적극적으로 바뀌었다"며 "지금은 회사에 대한 생각이 90%인 것 같다. 예전의 배우 김지수보다 사업가 김지수로 느껴졌다"고 이야기했다. 김지수의 음주 관련 변화에 대해서도 언급했다. 이 대표는 "섭외 과정에서 여러 차례 만나 이야기를 나눴는데, 술을 전혀 마시지 않았다"며 "직접 사업을 운영하면서 책임감이 커진 것 같았다"고 말했다.앞서 김지수는 2000년과 2010년 두 차례 음주운전으로 물의를 빚었다. 이후 2018년에는 술이 덜 깬 상태로 영화 홍보 인터뷰에 지각해 논란이 일기도 했다. 김지수는 술 관련 구설수가 여러 차례 있었던 만큼 "술을 전혀 마시지 않았다"는 대표의 전언에 이목이 쏠린다.제작진은 김지수의 국내 생활뿐 아니라 프라하 현지에서도 촬영을 진행했다. 이 대표는 "프라하에서 여행사를 운영하고 직접 가이드로 나서는 모습을 담았다"며 "사업을 하면서 겪는 여러 고민도 솔직하게 이야기해 줬다"고 전했다. 이어 "단순히 연예인의 일상을 보여주기보다는 혼자 새로운 삶에 도전하고 그 과정에서 겪는 고민을 담고 싶었다"며 "김지수 씨의 현재 모습이 프로그램의 기획 의도와 잘 맞는다고 생각했다"고 설명했다.김지수는 12월 7일 첫 방송 되는 SBS Plus·E채널 예능 '솔로라서2'에 출연한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr