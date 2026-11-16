사진 = 25기 영자 인스타그램

사진 = 25기 영자 인스타그램

사진 = 25기 영자 인스타그램

'나는솔로' 25기 영자가 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진으로 청순한 매력을 뽐냈다.25기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 낙엽 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 25기 영자는 스트라이프 터틀넥에 아이보리 컬러의 포근한 조끼를 겹쳐 입고 카메라 앞에 서 있다. 자연스럽게 흘러내리는 긴 검은 머리와 은은한 메이크업이 청순한 분위기를 더하며 두 손을 가지런히 모은 채 옆을 바라보는 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 25기 영자는 브라운 컬러의 스커트에 작은 가방을 매치해 따뜻한 가을 스타일링을 완성했다. 고개를 살짝 숙인 채 손에 든 소지품을 내려다보는 자연스러운 모습에서 수수하면서도 사랑스러운 매력이 돋보인다.또 다른 사진에서 25기 영자는 얼굴을 옆으로 돌린 채 어딘가를 응시하고 있다. 얼굴 가까이 내려온 머리카락과 부드러운 조명이 어우러진 가운데, 동그란 눈매와 오뚝한 콧날이 돋보이는 옆모습으로 맑고 단아한 비주얼을 자랑했다.이를 본 팬들은 "예뿌다요", "귀어워용", "너무 예뻐", "가을분위기 아름다워요", "가을분위기 최고입니다", "늦가을 여름님 넘 분위기 있네요" 등의 댓글을 달았다.한편 25기 영자는 최근 연기에 도전한 근황을 공개해 화제를 모았다. 지난 10월 23일부터 29일까지 열린 독백 영상 전시 '경로이탈'에 참여했으며, SNS를 통해 연습 과정을 공개하기도 했다. 당시 25기 영자는 배우들과 함께한 경험을 전하며 언젠가 여유가 생긴다면 연기에 다시 도전해 보고 싶다는 뜻을 밝혔다.또한 25기 영자는 최근 24기 영식의 유튜브 채널 '벙벙튜브'에 출연해 그림 작가 활동을 이어가고 있으며 인테리어 회사 취업을 준비하고 있다고 근황을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr