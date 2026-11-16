고경표가 음주운전 사고로 활동 중단을 선언했다. / 사진=텐아시아DB

김희선이 '놀면 뭐하니?'에 출연했다. / 사진제공=MBC

MBC 예능 '놀면 뭐하니?'가 배우 고경표의 음주운전 논란 속에서도 올해 자체 최고 시청률을 기록했다.16일 시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 지난 14일 방송된 '놀면 뭐하니?'는 전국과 수도권 가구 시청률 6.5%를 찍으며 올해 최고치를 기록했다. 2054 시청률은 4.2%로 11월 둘째 주 전체 예능 프로그램 가운데 1위를 차지하면서 2주 연속 정상에 올랐다.이날 방송에서는 '95 서울가요제' 합격자들의 희망곡을 알아보는 시간과 MC 미팅이 진행됐다. 특히 김희선이 가요제 참여에 적극적인 모습을 보이며 눈길을 끌었다. 유재석이 과거 노래방에서 김희선을 목격했던 일화를 공개한 장면은 분당 최고 시청률 7.9%를 기록했다.이러한 성과는 출연자 논란이라는 악재 속에서 거뒀다는 점에서 눈길을 끈다. '95 서울가요제' 참가자로 출연한 고경표가 방송 당일 음주운전 사고를 내면서 제작진이 급히 편집에 나서야 했기 때문. 이날 '놀면 뭐하니?' 측은 고경표의 개인 출연 분량을 최대한 삭제하고 불가피한 단체 장면에만 모습을 남기는 방식으로 편집을 진행했다.한편 오는 21일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' 본선 무대를 준비하는 합격자들의 소모임이 공개된다. 새로운 참가자들도 와일드카드로 합류할 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr