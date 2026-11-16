고경표가 영화 행사에 참석했다./텐아시아 DB

배우 고경표가 음주운전 사고로 활동을 중단한 가운데, 취소된 팬미팅의 티켓 예매가 여전히 진행되고 있어 혼란이 예상된다.16일 오전 티켓 예매 사이트 티켓링크에는 오는 21일 개최 예정이었던 '2026 고경표 팬미팅 나우 경표 나이트(KYUNGPYO NIGHT)'의 예매 페이지가 열려 있었다.당초 고경표는 서울 강남구 성암아트홀에서 오후 2시와 6시, 총 2회에 걸쳐 팬들과 만날 예정이었다. 그러나 지난 14일 음주운전 사고를 일으키면서 팬미팅을 취소하기로 결정한 것으로 알려졌다.행사 취소 소식이 전해진 이후에도 티켓 판매는 이어졌다. 16일 오전 기준 예매 사이트에서는 공식적인 행사 취소 공지나 환불 절차에 대한 안내도 확인되지 않았다.티켓 판매량 역시 저조한 것으로 파악됐다. 회차별로 약 190석이 준비됐지만, 실제 예매된 좌석은 각 회차 모두 50석을 밑도는 것으로 전해졌다.팬미팅 개최 예정일까지 불과 닷새가 남은 가운데, 이미 티켓을 구매한 팬들을 위한 신속한 환불 안내가 요구되는 상황이다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 차량을 운전하다 주행 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치인 0.08%를 초과한 것으로 알려졌다.사고 다음 날 고경표는 자신의 SNS를 통해 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 사과했다. 이어 "제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다. 무책임한 행동이었다"고 반성의 뜻을 전했다.고경표의 음주운전 파장은 방송가에도 이어지고 있다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드'는 고경표의 출연 장면을 편집하는 등 후속 조치에 나섰다.또한 공개를 앞둔 tvN '보검 매직컬2'와 티빙 '대탈출: 도시괴담' 역시 고경표의 출연 분량을 두고 대응 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다.음주운전 사고로 예정된 활동에 잇따라 차질이 생긴 가운데, 팬미팅 취소에 따른 티켓 환불 절차가 언제 진행될지에도 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr