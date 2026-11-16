그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이가 체지방률 19%를 기록한 근황을 공개한다. / 사진=SNS 갈무리

그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이가 체지방률 19%를 기록한 근황을 공개한다. / 사진제공=럭키컴퍼니

그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이가 체지방률 19%를 기록한 근황을 공개한다. / 사진제공=럭키컴퍼니

그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이가 체지방률 19%를 기록한 근황을 공개한다. 그는 피트니스 대회 출전을 위해 4개월간 훈련을 이어온 것으로 알려졌다.유이는 오는 12월 7일 첫 방송 되는 SBS Plus·E채널 예능 '솔로라서2'에 출연해 운동을 중심으로 한 일상을 공개한다. 이번 방송에서는 피트니스 대회를 준비하는 과정과 평소 생활하는 모습 등이 소개될 예정이다.유이는 최근 피트니스 레이스 대회 참가를 목표로 약 4개월간 집중 훈련을 진행했다. 특히 체성분 검사에서 체지방률 19%, 골격근량 23.9kg을 기록했다고 밝혀 눈길을 끌었다.유이는 지난 3일 자신의 SNS에 체성분 검사 결과지를 공개한 바 있다. 당시 그는 "하이록스 대회 준비가 이렇게 어마무시한 거였다니"라는 글을 남기며 훈련 과정에 대한 소감을 전했다. 검사 결과에 따르면 유이의 골격근량은 지난 7월보다 1.4kg 증가한 반면, 체지방률은 5.1%포인트 감소했다. 체지방량 역시 2.8kg 줄어든 것으로 나타났다. 꾸준한 운동을 통해 근육량을 늘리고 체지방을 줄인 셈이다.유이는 애프터스쿨 멤버로 활동하던 시절 탄탄한 허벅지와 건강미 있는 체형으로 주목받았다. 당시 '꿀벅지'라는 별명을 얻으며 대중에게 이름을 알렸고, 이후 배우로 활동 영역을 넓혔다. 최근에는 운동에 집중하며 과거와 달라진 체형으로 관심을 끌고 있다.그가 준비한 하이록스는 달리기와 다양한 근력 운동을 결합한 실내 피트니스 대회다. 총 8km를 달리는 동안 썰매 밀기, 로잉, 중량물 운반 등 8가지 운동을 수행하는 방식으로 진행된다. 유이는 대회 출전을 위해 체력과 근력을 끌어올리는 훈련을 이어왔다.'솔로라서2'는 솔로들의 일상을 관찰하는 리얼리티 프로그램으로, 2024년 첫 방송을 시작해 지난해 정규 편성됐다. 이번 시즌에는 신동엽과 조윤희가 MC로 호흡을 맞추며, 유이를 비롯한 출연진의 일상이 공개된다. 오는 12월 7일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr