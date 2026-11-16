사진 = 정영주 인스타그램

배우 정영주가 '재혼황후'의 독일 뮌헨 촬영 현장에서 화려한 귀족 비주얼을 공개했다.정영주는 최근 자신의 인스타그램에 "재혼황후 in뮌헨 우리 며느리 필로미나 우리아들 셰를 우린 똘똘 뭉쳐야해 알지?얘들아!!부틀린. 만세!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정영주는 웅장한 유럽풍 건물을 배경으로 짙은 청록색 드레스를 입고 서 있다. 풍성하게 퍼지는 긴 치마와 레이스 소재의 소매, 가슴 부분의 입체적인 꽃 장식이 어우러져 화려한 귀족 스타일을 완성했다. 여기에 볼륨감 있게 올린 헤어스타일과 반짝이는 목걸이, 장갑을 더한 정영주는 옅은 미소를 띤 채 정면을 바라보며 우아한 자태를 드러냈다.정영주의 뒤편에는 보라색 계열의 드레스를 입은 배우 신소현의 모습도 담겼다. 두 사람은 나란히 서 있는 가운데 고풍스러운 건물과 꽃으로 꾸며진 정원이 어우러져 '재혼황후' 특유의 화려한 분위기를 보여준다. 사진 상단에는 촬영용 마이크가 포착돼 현장의 모습까지 엿볼 수 있다.이를 본 팬들은 "누나 잘보구있숨니당!", "언니 연기 진짜 다박 따봉", "울 언니 예쁘데잉", "연기 너무 재미있고 최고십니다", "미모 최고", "매우 아름답다" 등의 댓글을 달았다.정영주는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'에서 가문의 재기를 위해 황실의 권력을 노리는 알바니 부인 역을 맡아 존재감을 드러내고 있다. 이번 게시물에서 언급한 필로미나와 셰를은 각각 신소현과 안태환이 연기하는 인물로, 극 중 가족 관계를 바탕으로 한 정영주의 재치 있는 멘트가 눈길을 끈다.한편 정영주는 디즈니+ '재혼황후'에서 활약하는 동시에 뮤지컬 배우들로 구성된 4인조 그룹 '포시즈'의 신곡 발표를 준비하며 활동 영역을 넓히고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr