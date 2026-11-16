'깡촌캉스2'가 조세호만 빠진 채 돌아온다./사진제공='뜬뜬'

안테나 플러스 유튜브 채널 '뜬뜬'의 인기 콘텐츠 '깡촌캉스'가 시즌1 멤버 중 조세호만 빠진 4인 체제로 돌아온다.'깡촌캉스2' 측은 지난 14일 티저 영상을 공개하며 본편 업로드 소식을 알렸다. 시즌2에는 유재석, 이동욱, 남창희, 이상이가 다시 한번 뭉쳐 시골살이를 함께한다.시즌1 당시 KBS2 '1박 2일' 촬영을 마친 뒤 뒤늦게 합류해 호흡을 맞췄던 조세호는 이번 시즌2 라인업에서 제외됐다. 기존 멤버 4인은 경북 의성에 이어 시즌1에서 언급됐던 이상이 아버지의 고향인 충남 보령으로 향해 새로운 여행기를 그린다.공개된 티저 영상 속 네 사람은 한층 가까워진 분위기 속에서 서로를 놀리고 아웅다웅하는 모습을 보이며 유쾌한 케미를 예고했다. 밤낮을 가리지 않고 웃음을 찾아 나서는 네 사람의 시골 생활이 이어질 예정이다.앞서 '깡촌캉스' 시즌1은 도시 남자들의 소박하고 헐렁한 시골 적응기를 담아내며 큰 인기를 얻었다. 시즌1 본편과 티저 영상의 누적 조회수는 3,500만 뷰를 돌파하며 높은 화제성을 기록했다.'깡촌캉스2' 첫 번째 에피소드는 오는 21일 오전 9시 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'을 통해 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr