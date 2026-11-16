박지윤과 최동석은 2023년 10월 결혼 14년 만에 이혼 절차에 들어갔다. / 사진=텐아시아DB

아나운서 출신 방송인 최동석이 박지윤의 지인을 상대로 낸 상간 소송에서 1심 패소 판결을 뒤집고 항소심에서 일부 승소했다.16일 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 최동석이 박지윤의 지인 A씨에게 제기한 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 지난 1월 최동석의 청구를 기각했던 1심과 달리 항소심에서는 그의 주장이 일부 받아들여졌다.이번 항소심은 지난 7월 첫 변론을 시작해 두 차례의 변론 끝에 심리를 마쳤다. 최동석이 항소하면서 2심에서는 박지윤이 피고에서 제외됐고, A씨에 대한 손해배상 청구만 다뤄졌다.앞서 최동석과 박지윤은 이혼 소송 과정에서 상대방의 부정행위를 주장하며 각각 손해배상 소송을 제기했다. 박지윤은 2024년 7월 최동석의 지인 B씨를 상대로 소송을 냈으며 최동석도 같은 해 9월 박지윤의 지인 A씨를 상대로 법적 대응에 나섰다.지난 1월 내려진 1심 판결에서는 두 사람 모두 패소했다. 재판부가 양측의 청구를 기각한 가운데 박지윤은 항소하지 않아 패소 판결이 확정됐다. 반면 최동석은 2월 항소장을 제출했고 약 9개월 만에 1심과 다른 판단을 받게 됐다.두 사람은 법적 공방이 이어지는 동안 혼인 관계가 파탄에 이른 책임을 두고 대립해 왔다. 다만 양측 모두 결혼 생활 중 부정행위를 저질렀다는 의혹에 대해서는 부인한 바 있다.한편 최동석과 박지윤은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 연인으로 발전했으며 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 이후 2023년 10월 이혼 절차에 들어가면서 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr