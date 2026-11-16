고경표가 포토타임에 참석했다./텐아시아 DB

배우 고경표가 음주운전으로 물의를 일으키면서 그가 주연을 맡은 영화 '원조X떡집'의 개봉 일정에도 빨간불이 켜졌다.16일 영화 '원조X떡집'의 배급사 쇼박스 측은 고경표의 음주운전 사고와 관련해 작품 개봉 여부를 두고 "내부 논의 중"이라는 입장을 전했다.'원조X떡집'은 고경표와 라미란이 주연으로 나선 영화다. 당초 '원조마약떡집'이라는 제목으로 알려졌으나 이후 현재의 제목으로 변경됐다. 지난 5월 모든 촬영을 마치고 내년 개봉을 목표로 후반 작업을 진행해 왔다.그러나 주연 배우인 고경표가 음주운전 논란에 휩싸이면서 개봉 계획에도 변수가 생겼다. 이미 촬영을 완료한 작품인 만큼 배급사 역시 향후 공개 일정과 관련해 여러 가능성을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.해당 작품은 김경윤 감독의 첫 장편 연출작이기도 하다. 한국예술종합학교 영화과 출신인 김 감독은 단편영화 '무단투기', '스포주의' 등을 선보인 바 있다. '원조X떡집'을 통해 장편영화 감독으로 데뷔할 예정이었다.고경표의 음주운전 여파가 차기작에까지 미치면서 '원조X떡집'이 당초 계획대로 관객들과 만날 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.고경표의 승용차가 작업 중이던 청소차를 들이받은 시각은 지난 14일 오전 3시 30분께, 장소는 서울 마포구 동교동이었다. 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 가까운 0.150%로 측정됐고, 동승자는 없었다. 해당 사고로 청소차에 타고 있던 60대 직원이 사고 이후 통증을 호소한 것으로 파악됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr