법학적성시험(LEET) 최초 만점자 이진우 씨가 자신의 실력을 둘러싼 의혹을 해소하기 위해 수능 문제를 생중계로 풀겠다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '미미미누' 영상 캡처

이진우 씨는 지난 10월 미미미누의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진=유튜브 채널 '미미미누' 영상 캡처

법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자 이진우 씨가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 의혹을 해소하기 위해 공개 시험에 나선다.16일 이씨는 자신의 SNS를 통해 오는 19일 진행할 대학수학능력시험(수능) 국어 영역 실시간 풀이 계획을 알렸다. 시험 현장에는 유명 입시업체 소속 강사들과 언론사 기자들이 참관할 예정이다.공개 검증은 IDA 입시연구소에서 이뤄진다. 메가스터디와 대성마이맥, 시대인재 소속 국어 강사들이 현장을 찾아 문제 풀이 과정을 확인한다. 이씨는 수능 국어 영역의 정규 시험 시간인 80분보다 15분 짧은 65분 안에 56문항을 풀겠다고 밝혔다.부정행위를 방지하기 위한 절차도 마련했다. 금속탐지기를 최소 2대 동원해 몸에 전자기기가 있는지 확인하고 귀, 코, 입 내부를 내시경으로 살피는 검사까지 받겠다는 계획이다. 콘택트렌즈 착용 여부도 점검한다.시험 문제는 공개되는 즉시 출력해 사용할 예정이다. 이씨는 문제를 푸는 모습부터 채점 결과가 나오는 과정까지 별도의 편집 없이 생중계하겠다는 방침이다.이씨는 올해 실시된 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 영역의 모든 문제를 맞힌 인물이다. 2008년 리트 도입 이후 처음으로 만점을 기록하며 주목받았다. 과거 수능 성적이 6~8등급에 머물렀지만 이후 학업 성취도가 크게 높아졌다고 밝혀 화제가 되기도 했다.그러나 최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI를 활용한 부정행위를 인정하면서 이씨의 성적에도 의문을 제기하는 목소리가 나왔다. 온라인에서는 이씨가 공개한 리트 답안지에 여러 차례 답을 고친 흔적이 있다는 점이 논란이 됐다.특히 일부 누리꾼은 지웠던 답이 다음 문항의 정답과 일치하는 사례가 연이어 나타난 점에 주목했다. 답안지를 한 칸씩 밀려 작성했다가 바로잡은 것이 아니냐는 의혹도 제기됐다.이에 이씨는 문제를 처음부터 순서대로 풀었으며 시험 후반부에 집중력이 떨어지면서 실수가 늘었다고 해명했다. 26번 문항 역시 답안을 잘못 밀려 쓴 것이 아니라 특정 선지를 놓고 고민한 흔적이라고 설명했다. 다만 지운 답 3개가 연속으로 다음 문항의 정답과 같았다는 점은 드문 경우라고 인정했다.한편 이씨는 리트 만점자로 이름을 알린 뒤 입시 전문 크리에이터 미미미누(본명 김민우)의 유튜브 채널에 출연해 자신의 공부법과 시험 답안지를 공개한 바 있다. 그러나 최근 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 사실이 드러나면서 이씨의 성적에도 의혹이 제기됐고 이를 해소하기 위해 공개 검증에 나서기로 했다.이씨는 수능 당일 미미미누의 유튜브 채널에서 문제 풀이 과정을 생중계하는 방안을 먼저 제안했다. 미미미누는 지난 15일 라이브 방송에서 "이진우 님이 올해 수능 당일 시험을 치르기로 결심하고 제 채널에서 라이브를 할 수 없겠냐고 물어봤다"고 밝혔다. 다만 제작진과 논의한 결과, 남은 기간에 철저한 검증 환경을 마련하기 어렵다고 판단해 제안을 받아들이지 않았다고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr