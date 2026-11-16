정승제, 미미미누, 조정식 등이 수능에서 AI를 활용한 부정행위 가능성에 우려를 표했다. / 사진=텐아시아DB, 채널A

국어 일타강사 유대종은 채널A 예능 '티처스3 : 재수전쟁'에 출연 중이다. / 사진=유튜브 채널 '채널에이드: 채널A Drama & Enjoy' 영상 캡처

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위에 대한 우려가 커지고 있다. 이에 일타강사 정승제, 유대종, 조정식과 입시 전문 크리에이터 미미미누가 잇따라 시험의 공정성을 강조하며 교육 당국에 대책 마련을 촉구했다.16일 영어강사 조정식은 자신의 SNS에 장문의 글을 게재했다. 그는 "모르겠다. 또 이런 식의 글을 쓰면 얼마나 언론의 집중포화를 받을지. 그래도 이 말은 해야겠다"며 AI 부정행위 방지 대책의 필요성을 언급했다.조정식은 "AI를 통한 일체의 부정행위를 막을 수 있는 강력한 제재 수단이 마련되지 않은 상황에서 시행된 시험의 공정함을 나는, 여러분은, 우리는 믿을 수 있을까?"라고 반문했다. 이어 "현재의 감독 체계가 허술하다는 건 이미 밝혀졌다"며 "수험생들이 다소 힘들더라도 시험을 미루는 게 답이 아닐까 한다"고 주장했다.같은 날 수학강사 정승제도 자신의 SNS를 통해 입장을 밝혔다. 그는 "수능 연기는 수험생과 학부모, 대학별 입시 일정에 큰 혼란을 준다"면서도 부정행위 가능성이 남아 있는 상황에서 시험을 치르는 것은 적절하지 않다는 의견을 내놨다.정승제는 수험생들이 다른 응시자의 부정행위를 걱정하지 않도록 대책을 마련해야 한다고 강조했다. 항공 보안에 준하는 입실 검사와 전자기기 반입 금지, 시험장 내 전파 차단 등을 제안하며 "일 년 동안 고통스럽게 공부한 수험생들이 인정해줄 만한 대책은 마련한 후 시험을 치르게 해야 한다"고 밝혔다.국어강사 유대종 역시 수능 연기 가능성을 거론했다. 그는 "그동안 학생들에게 수능만큼은 분명히 공정한 시험이라고 가르쳐 왔고 대한민국에서 수능 입시는 가장 공정한 제도로 남아야 한다"고 말했다.이어 "정부와 교육 관계자는 반드시 오늘(16일) 중으로 AI 안경이나 소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 원천 봉쇄할 대책을 강력하게 마련해야 한다"고 촉구했다. 그러면서 "만일 모든 고사장에서 공정하게 시험을 치를 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"고 주장했다.다만 수험생들에게는 기존 일정에 맞춰 준비를 이어가라고 당부했다. 유대종은 오는 19일 시험을 치른다는 생각으로 평소 생활과 공부 흐름을 유지해 달라고 전했다.앞서 지난 15일에는 미미미누가 자신의 유튜브 채널에서 긴급 라이브 방송을 진행했다. 그는 스마트안경뿐 아니라 초소형 카메라와 진동 이어폰 등 다양한 장비가 부정행위에 악용될 수 있다며 시험장 보안 강화를 요구했다.수험생들의 불안감을 이야기하던 중에는 눈물을 보이기도 했다. 미미미누는 "수능은 시간이 없다. 내일은 주중이기 때문에 무조건 대책이 나와야 한다"고 강조했다. 충분한 대비가 어렵다면 수능 연기도 검토할 필요가 있다는 입장이다.이 같은 발언은 최근 세무사 시험에서 AI 부정행위 사실이 드러진 이후 이어지고 있다. 올해 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 지난 15일 초소형 카메라와 생성형 AI로 1·2차 시험에서 부정행위를 저질렀다고 시인하고 경찰에 자수서를 제출했다. 서울경찰청 광역수사단은 해당 사건을 배당받아 수사에 착수한 것으로 알려졌다.입시 전문가들의 수능 연기 요구가 이어지고 있지만, 교육부는 예정대로 시험을 진행하겠다는 입장이다. 교육부는 16일 정례브리핑에서 수능 연기는 검토하지 않고 있다며 전국 1312개 시험장에 스마트안경 판별 전담 인력을 배치하고 초소형 카메라 관련 추가 대책을 마련 중이라고 밝혔다. 다만 전파 차단은 현행 전파법상 허용되지 않으며 신체 및 소지품 검사에도 법적 근거가 필요해 시행이 어렵다고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr