사진 = 진지희 인스타그램

사진 = 진지희 인스타그램

사진 = 진지희 인스타그램

사진 = 진지희 인스타그램

배우 진지희가 새로운 프로필 사진을 통해 청순하면서도 성숙한 매력을 드러냈다.진지희는 최근 자신의 인스타그램에 검정 하트와 반짝이 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 진지희는 검은색 상의를 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 풍성하게 퍼진 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 어우러져 청초하면서도 세련된 분위기를 자아낸다. 은은한 핑크빛 메이크업과 살짝 벌린 입술은 부드러운 인상을 더한다.이어진 사진에서 진지희는 얼굴을 카메라 가까이 가져간 채 커다란 눈망울로 시선을 맞추고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리 사이로 작은 얼굴과 선명한 눈매가 돋보이며, 차분한 표정으로 특유의 맑은 비주얼을 드러냈다.또 다른 사진에서 진지희는 고개를 한쪽으로 살짝 기울이며 카메라를 응시하고 있다. 쇄골이 드러나는 검은색 반소매 상의에 자연스러운 웨이브 헤어를 매치해 단정하면서도 여성스러운 분위기를 완성했다. 부드러운 얼굴선과 옅은 립 메이크업이 어우러져 청순한 매력을 더한다.마지막 흑백 사진에서 진지희는 어깨선이 드러나는 블랙 오프숄더 의상을 입고 정면을 바라보고 있다. 한쪽으로 풍성하게 내려온 긴 웨이브 머리가 얼굴선을 감싸고 있으며, 또렷한 눈빛과 차분한 표정이 우아한 분위기를 자아낸다. 목선과 어깨를 드러낸 스타일링으로 한층 성숙한 비주얼을 선보였다.이를 본 팬들은 "공주", "세상 예쁘네", "너무 예뻐", "화이팅", "이쁘네요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다. 진지희는 최근 새로운 프로필 사진을 잇달아 공개하며 관심을 모으고 있다.한편 1999년생으로 27세인 진지희는 2003년 아역배우로 데뷔했다. 특히 2009년 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'에서 정해리 역을 맡아 '빵꾸똥꾸'라는 유행어를 탄생시키며 큰 사랑을 받았다. 이후 SBS 드라마 '펜트하우스' 시리즈 등에 출연하며 성인 배우로서 입지를 다졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr