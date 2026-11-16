김종민이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

김종민이 '1박 2일'에서 왕의 권력을 휘두르다 멤버들의 반발을 샀다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

김종민이 '1박 2일'에서 왕의 권력을 휘두르다 멤버들의 반발을 샀다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

김종민이 '1박 2일'에서 왕의 권력을 휘두르다 멤버들의 반발을 샀다. 특히 이준은 김종민을 향해 "권력 쥐고 정신 못 차린다"며 일침을 가했다.지난 15일 방송된 KBS 2TV 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 충청남도 공주에서 진행된 '왕을 넘보는 남자들' 특집이 그려졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 7.1%의 시청률을 기록하며 동시간대 1위에 올랐다. 김종민이 반란 소식을 접하는 장면은 분당 최고 시청률 10.1%를 나타냈다.멤버들은 AI 관상 분석을 통해 왕과 양반, 머슴으로 신분을 나눴다. 왕에는 김종민, 양반에는 이준과 이기택, 머슴에는 문세윤과 이용진, 딘딘이 선정됐다. 왕은 양반과 머슴의 신분을 자유롭게 바꿀 수 있었으며, 양반에게는 머슴을 벌할 수 있는 권한이 주어졌다.김종민은 전용 가마까지 받으며 왕의 권력을 누렸다. 첫 번째 미션에서 이준과 이기택이 연이어 실패하자 "못 하면 또 바꿀 줄 알거라"며 두 사람을 머슴으로 강등시켰다. 이어 '삶은 달걀 찾기' 게임에서는 머슴들의 머리에 달걀을 깨며 권력을 행사했다.나태주 시인의 풀꽃 문학관을 찾은 김종민은 "요즘 국어 공부를 시작했다"며 멤버들에게 시 낭독과 암기를 지시했다. 이어 진행된 '신분 골든벨'에서는 왕의 정답에 10점, 양반에게 3점, 머슴에게 1점이 주어졌다.그러나 김종민은 자신이 암기를 지시했던 나태주 시인의 '풀꽃' 문제에서 오답을 냈다. 반면 머슴 문세윤이 연이어 정답을 맞히자 멤버들은 왕을 교체하자고 요구했다. 이에 김종민은 "난 어차피 먹을 게 있단다. 약속대로 너희를 보면서 먹겠다"며 제안을 거절했다.김종민이 쉬운 '붉은 노을' 문제까지 틀리자 이준은 "권력 쥐고 정신 못 차린다"고 일침을 가했다. 이후 나태주 시인과 만난 자리에서도 문세윤은 김종민이 '풀꽃' 문제를 맞히지 못했다고 폭로해 웃음을 안겼다.점심 식사 시간에도 김종민의 왕 노릇은 계속됐다. 왕과 양반, 머슴의 신분에 따라 음식을 나눠주는 규칙이 적용됐지만, 머슴들은 김종민이 특정 금지어를 말하거나 말을 더듬을 때마다 왕의 밥상을 건드릴 기회를 얻었다. 이에 멤버들은 김종민의 전골을 가져가며 반격에 나섰다.공주 제민천 일대에서 김종민이 잠시 자리를 비우자 멤버들은 본격적으로 반란을 모의했다. 이들은 "왕 하나가 나라를 망친다", "왕이 무능한 건 죄"라며 불만을 터뜨렸다. 같은 시각 제작진은 김종민에게 "곧 반란이 일어날 거라 몸을 피해야 한다"고 경고하며 다음 방송을 예고했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr