앳하트 나현 / 사진=유튜브 채널 '감당가능하나연' 캡처

앳하트 나현 / 사진=유튜브 채널 '감당가능하나연' 캡처

피프티피프티 키나 / 사진=유튜브 채널 '해볼 키나' 캡처

트리플에스 김채연 / 사진=유튜브 채널 '13년차 신인 김채연' 캡처

그룹 리센느(RESCENE) 원이의 개인 유튜브 콘텐츠가 큰 인기를 얻으며 그룹의 음원 흥행에도 영향을 미친 가운데, 개인 채널을 개설하는 아이돌이 잇따르고 있다. 트리플에스 김채연, 피프티피프티 키나, 앳하트 나현 등이 유튜브에 뛰어들었지만 성과는 엇갈리고 있다. 구독자를 모으더라도 그룹의 인지도나 음원 성적에 미치는 영향은 제한적일 수 있고, 콘텐츠에 대한 부정적인 평가가 출연자의 이미지에 영향을 미칠 가능성도 있다.16일 가요계에 따르면 앳하트(AtHeart) 나현이 지난 12일 개설한 개인 유튜브 채널 '감당가능하나현'을 두고 엇갈린 반응이 나오고 있다. 첫 영상은 '6개월 안에 월드 스타 되기'를 목표로 나현이 거리에서 시민들에게 자신을 홍보하는 내용이다. 자신감 넘치는 태도와 당돌한 언행을 웃음 요소로 활용한 예능 콘텐츠다.그러나 영상 공개 이후 콘텐츠의 구성과 편집 방식을 두고 부정적인 반응이 나왔다. 무엇보다도 나현의 거만한 캐릭터가 보기 불편하다는 반응이 주를 이뤘다. 또, 일부 시청자들은 자막과 편집 방식이 최근 유튜브 예능의 흐름과 맞지 않는다고 지적했다. 화면의 색감과 밝기도 일정하지 않다. 일부 장면에서는 푸른 색조가 지나치게 강하고 빛이 번지면서 인물과 배경이 흐릿하게 보인다문제는 콘텐츠에 대한 부정적인 평가가 나현에 대한 대중적 인식으로 이어질 수 있다는 점이다. 기존 팬들은 나현의 행동을 예능을 위한 설정으로 받아들일 수 있지만, 나현을 처음 접하는 시청자에게는 해당 영상이 첫인상이 된다. 인지도를 높이기 위해 제작한 콘텐츠가 오히려 부정적인 이미지를 남길 가능성이 있는 셈이다. 실제로 댓글에서는 "콘셉트를 잘못 잡은 것 같다" 등의 댓글이 이어졌다.피프티피프티(FIFTY FIFTY) 키나는 구독자 확보에 어려움을 겪고 있다. 키나는 지난달 1일 개인 유튜브 채널 '해볼 키나'를 개설하고 액션 연기와 무술 등 다양한 분야에 도전하는 콘텐츠를 선보이고 있다. 첫 영상에서는 액션 배우 오디션을 목표로 액션 스쿨을 찾아 훈련받는 모습을 공개했다.그러나 채널 개설 한 달이 넘도록 구독자 1만 명을 넘기지 못했다. 이날 기준 구독자는 약 8990명, 영상 10개의 총 누적 조회수는 42만6000회다. 기존 팬덤 밖의 시청자를 충분히 확보하지 못한 것으로 보인다. 콘텐츠를 꾸준히 공개하는 것만으로 새로운 시청자의 관심을 끌기는 쉽지 않다는 점을 보여준다.트리플에스(tripleS) 김채연은 상대적으로 좋은 성적을 거두고 있다. 김채연은 지난 9월 개인 유튜브 채널 '13년 차 신인 김채연'을 개설했다. 첫 영상부터 방송인 기안84를 출연시켰으며, 이후 같은 그룹 멤버 김유연, 마유, 윤서연 등과 함께하는 콘텐츠를 공개했다.이날 기준 김채연의 채널 구독자는 10만8000명, 누적 조회수는 약 1068만 회다. 다만 개인 채널의 성과가 그룹의 대중적 인지도나 음원 흥행으로 이어졌다고 보기는 어렵다. 조회수가 잘 나온 영상들도 대부분 게스트와 함께 찍은 영상이었다. 구독자 10만 명을 확보했지만 리센느처럼 그룹의 노래가 음원 차트에서 역주행하는 성과는 나타나지 않았다. 유튜브에서 관심을 받는 것과 이를 음악 소비로 연결하는 것은 다른 문제다.이들에 앞서 개인 유튜브로 그룹의 인지도를 높인 대표적인 사례가 리센느다. 지난 2월 개설된 멤버 원이의 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'(이하 안원잘부)는 멤버들의 개성과 자연스러운 대화를 살린 예능 콘텐츠를 선보인다.특히 일본인 멤버 미나미가 '갸루' 콘셉트로 등장해 외친 '거제 야호'가 온라인상에서 유행했다. 영상 전체를 보지 않더라도 짧은 장면만으로 상황을 이해하고 재미를 느낄 수 있다는 점이 특징이다. 이 같은 장면들이 숏폼으로 확산하면서 리센느를 몰랐던 시청자들의 관심도 끌었다.최근에는 유튜브 쇼츠 등 짧은 영상이 추천 알고리즘을 통해 빠르게 확산하면서 아이돌의 인지도를 높이는 계기가 되기도 한다. 핵심은 해당 아이돌에게 관심이 없는 사람도 영상을 보다가 멈춰서 볼 만큼 콘텐츠 자체가 재미있어야 한다는 점이다. 긴 영상의 맥락을 알지 못해도 짧은 장면만으로 상황을 이해하고 흥미를 느낄 수 있어야 해서다. 여기에 시청에 불편함을 주지 않는 편집도 뒷받침돼야 한다. 영상의 색감과 밝기가 지나치게 불균형하거나 자막이 내용을 이해하는 데 방해가 된다면 콘텐츠가 아무리 재미있어도 시청자의 관심을 붙잡기 어렵다.다만 김채연과 키나, 나현 모두 개인 유튜브를 개설한 지 오래되지 않은 만큼 앞으로의 성과를 지켜볼 여지는 있다. 꾸준히 콘텐츠를 공개하는 과정에서 짧은 장면 하나가 예상치 못한 인기를 얻을 수도 있다. 이를 위해서는 기존 팬들에게만 통하는 이야기나 출연자의 인지도에 의존하기보다, 해당 아이돌을 전혀 모르는 사람도 짧은 영상만으로 재미를 느낄 수 있는 차별화된 콘텐츠와 시청하기 편한 영상 구성이 필요하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr