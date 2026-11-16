사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 32기 영숙이 아름다운 미모 근황을 전한 가운데 주변 사람들을 향한 애정을 드러냈다.32기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "11월근황 결국엔 함께 살아가는 것 우당탕탕 최혜윤을 찾아주는 그대들, 다 사랑해❤️ 다 고마워❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영숙은 회색 니트와 청바지를 입고 양손을 고양이 발톱처럼 구부린 채 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 어깨까지 내려오는 단발머리에 환한 미소를 더한 영숙의 모습이 눈길을 끈다. 특히 뒤편 난간에 놓인 고양이 모형과 비슷한 자세로 손을 들어 올려 귀여운 매력을 발산했다.이어진 사진에서 32기 영숙은 머리를 뒤로 묶고 어깨선이 드러나는 검은색 상의를 착용한 채 카메라를 응시하고 있다. 붉은빛이 감도는 조명 아래 또렷한 눈매와 차분한 표정이 어우러지며 시크한 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 32기 영숙은 얼굴을 카메라 가까이 가져간 채 셀카를 촬영했다. 자연스럽게 흘러내린 단발머리와 작은 링 귀걸이가 눈에 띄며 선명한 속눈썹과 윤기 있는 입술이 클로즈업 화면에 담겨 뚜렷한 이목구비를 강조했다.한편 32기 영숙은 지난달 32기 영식과의 결별을 공식적으로 알렸다. 두 사람은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 32기 돌싱 특집에서 최종 선택을 통해 커플이 됐으며, 방송 이후 실제 연인으로 발전해 서울과 부산을 오가는 장거리 연애를 이어왔다. 그러나 공개 열애 약 3개월 만에 결별 소식을 전했다.당시 영숙은 "저희는 연인으로서의 관계를 마무리하고 서로의 행복을 응원하기로 했습니다"라며 "함께했던 시간도, 서로를 향한 마음도 진심이었어요"라고 밝혔다. 영식 역시 오랜 고민 끝에 서로의 길을 응원하기로 했다고 전했다.이후 영숙이 11월 근황과 함께 남긴 "결국엔 함께 살아가는 것"이라는 문구가 눈길을 끈다. 결별 이후 공개한 게시물이라는 점에서 관심을 모으지만 영숙은 해당 글에서 영식이나 이별을 직접 언급하지 않았다. 대신 자신을 찾아주는 사람들에게 사랑과 감사의 마음을 전했다.32기 영숙은 '나는 SOLO' 출연 이후 팝페라 가수 겸 프리랜서 MC로 활동하며 SNS를 통해 일상과 근황을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr