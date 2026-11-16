이지영은 사회탐구 과목을 가르치는 일타강사로 20년간 수능 수험생들을 지도해 왔다. / 사진=유튜브 채널 '이지영 [Leejiyoung Official]' 영상 캡처

16일 유대종, 정승제, 조정식에 이어 이지영까지 일타강사들이 수능 AI 부정행위 우려에 잇따라 목소리를 냈다. / 사진=유튜브 채널 '윾머벨 [유대종 유튜브]' 영상 캡처, 텐아시아DB, 채널A

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 인공지능(AI) 부정행위에 대한 우려가 커지면서 일타강사들이 잇따라 목소리를 내고 있다. 교육부는 수능 연기를 검토하고 있지 않다는 입장을 밝혔지만 강사들은 철저한 보안 대책을 요구하며 시험 연기 가능성까지 거론했다.16일 사회탐구 강사 이지영은 자신의 유튜브 채널을 통해 수능의 공정성을 지켜야 한다고 호소했다. 그는 "지난 20년간 수능을 강의해 왔지만 지금껏 이렇게 수능 시험의 공정성 자체의 신뢰가 무너지는 위기 상황은 없었던 것 같다"며 우려를 드러냈다.이지영의 발언은 최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 AI를 활용한 부정행위를 시인한 데 따른 것이다. 그는 앞서 스마트안경을 이용한 부정행위 가능성을 경고했지만 새로운 수법까지 드러나면서 기존 조치만으로는 충분하지 않다고 지적했다.이에 이지영은 교육부와 한국교육과정평가원에 세 가지 대책을 요구했다. 먼저 초소형 카메라와 웨어러블 촬영 장치 등 각종 전자기기를 이용한 부정행위를 막기 위한 구체적인 지침을 수능 전에 공개해야 한다고 주장했다.그는 "전국의 모든 시험장에서 무엇을 금지하고 어떤 방식으로 확인하며 의심 상황이 발생했을 때 누가 어떻게 판단할 것인지를 명확하게 알려달라"고 말했다. 이어 "개별 수능 감독관의 눈썰미와 용기에만 의존할 수는 없다"며 전국 시험장에 동일한 기준이 적용돼야 한다고 강조했다.시험장의 실제 보안 수준을 점검하고 그 결과를 공개할 것도 요청했다. 이지영은 전담 인력과 비상 연락 체계, 새로운 장비에 대한 대응 매뉴얼 등을 확인해야 한다고 밝혔다. 다만 "무분별한 신체 수색이나 과도한 의심으로 선량한 수험생에게 피해가 발생해서도 안 된다"며 응시자의 인권 보호도 당부했다.최근 1년간 시행된 국가시험의 부정행위 위험을 전반적으로 살펴야 한다는 의견도 내놨다. 이지영은 성적이 높다는 이유만으로 특정인을 의심해서는 안 되며 객관적인 증거를 토대로 조사해야 한다고 설명했다.수능 연기에는 신중한 태도를 보였다. 그는 "나는 지금 수능 시험 연기를 직접 주장하는 게 아니다"라면서도 "시험의 공정성을 보장할 수 있는 최소한의 안전 조치조차도 확보되지 않았다면 정부는 연기를 포함한 비상 대책까지 책임 있게 준비해 달라"고 촉구했다.수험생들을 향해서는 안타까운 마음을 전했다. 이지영은 "나도 수험생들에게 감정 이입이 돼서 잠이 잘 오지 않는다. 밥도 잘 넘어가지 않는다"며 "수험생 여러분 힘내라"고 응원했다.같은 날 수학강사 정승제도 자신의 SNS에 글을 올려 시험장 보안 강화를 요구했다. 그는 수능을 미룰 경우 수험생과 학부모, 대학 입시 일정에 혼란이 생길 수 있다는 점을 인정하면서도 부정행위에 대한 불안이 해소돼야 한다고 주장했다.정승제는 한 문제로 당락이 결정되는 시험에서 다른 응시자가 첨단 기기를 이용해 부당한 이익을 얻을 수 있다는 의심을 안고 시험을 치르게 해서는 안 된다고 강조했다. 항공 보안 수준의 입실 검사와 전자기기 반입 금지, 시험장 전파 차단 등을 대안으로 제시하며 "1년 동안 공부한 수험생들이 인정해줄 만한 대책이 마련된 후 시험을 치르게 해야 한다"고 밝혔다.영어강사 조정식도 수능 연기를 검토해야 한다는 입장을 내놨다. 그는 "AI를 통한 일체의 부정행위를 막을 수 있는 강력한 제재 수단이 마련되지 않은 상황에서 시행된 시험의 공정함을 나는, 여러분은, 우리는 믿을 수 있을까?"라고 반문했다.이어 "현재의 감독 체계가 허술하다는 건 이미 밝혀졌다"며 "수험생들이 다소 힘들더라도 시험을 미루는 게 답이 아닐까 한다"고 말했다. 수능에 대한 사회적 신뢰가 훼손돼서는 안 된다는 점도 강조했다.국어강사 유대종 역시 교육 당국에 즉각적인 대응을 촉구했다. 그는 "대한민국에서 수능 입시는 가장 공정한 제도로 남아야 한다"며 AI 안경과 소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 차단할 대책을 16일 안으로 마련해야 한다고 주장했다.유대종은 "만일 모든 고사장에서 공정하게 시험을 치를 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"고 밝혔다. 다만 수험생들에게는 예정된 19일에 맞춰 평소 공부 흐름을 유지하며 흔들리지 말 것을 당부했다.입시 강사들의 수능 연기 요구가 잇따르고 있지만 교육부는 예정대로 시험을 진행하겠다는 입장을 유지했다. 최교진 교육부 장관은 이날 국회 교육위원회 전체회의에서 "수능 연기가 더 큰 혼란을 초래할 수 있다"며 시험 일정 변경에 선을 그었다.입시 강사들이 잇따라 수능 연기 가능성을 거론하고 있지만, 교육부는 기존 일정을 유지하겠다는 방침이다. 최교진 교육부 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 시험을 미룰 경우 더 큰 혼란이 발생할 수 있다는 점을 이유로 연기에 부정적인 입장을 밝혔다.대신 AI 부정행위를 예방하기 위해 과학기술정보통신부와 시험장 내 전파 차단 방안을 논의하고, 응시자의 동의를 받아 소지품을 확인하는 방안도 살펴보기로 했다. 구체적인 추가 대책도 17일 발표할 계획이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr