사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 31기 옥순이 체중 증가부터 다이어트 과정까지 공개하며 달라진 근황을 전했다.31기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "다이어트 질문이 생각보다 많아서 정리해봤습니다🐷"라며 "저는 승무원에서 사무직으로 직무가 바뀌면서 하루 종일 앉아 있고 육류 위주의 회식에 삼시세끼까지 규칙적으로 챙겨 먹다 보니 총 약 13kg 정도가 쪘습니다"고 했다.이어 "게다가 허리디스크가 터진 적이 있어서 한동안 운동도 쉬었더니 인생 최대 몸무게(65kg)를 찍었습니다"며 "키가 크다 보니 사실 이정도면 괜찮은거 아니야 하는 근자감과 더이상 외적으로 보여지는 직업도 아니여서 다이어트의 필요성을 크게 못느꼈습니다"고 고백했다.아울러 "그리고 항상 마르게 살다가 근 4년간 차곡차곡 살이 쪘기 때문에 저도 5kg 이상 감량한 다이어트는 처음이에요! 매일 아침 체중계 잴때마다 감량하는 재미도 있고 무엇보다 바지 입고 앉을 때 주섬주섬 뱃살 집어넣지 않아도 되는 게 제일 좋습니다 호호"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 옥순은 검은색 패딩을 입고 카페 테이블 앞에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 어깨 아래로 내려오는 긴 머리와 수수한 얼굴이 눈길을 끄는 가운데, 사진 위에는 당시 체중을 나타내는 '65kg'이라는 문구가 적혀 있다.이어진 사진에서 31기 옥순은 검은색 상의와 팬츠를 착용하고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한쪽 팔에는 연두색 니트와 가방을 걸친 채 휴대전화를 들어 올렸으며, 살짝 미소 짓는 표정과 함께 '61kg'이라는 숫자를 공개했다.또 다른 사진에서 31기 옥순은 검은색 미니 원피스에 풍성한 질감의 짧은 재킷을 매치해 단정한 스타일링을 선보였다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 거울 앞에서 휴대전화를 들고 있으며 허리 부분에 손을 가볍게 올린 포즈로 전신 실루엣을 드러냈다.한편 31기 옥순은 최근 31기 영호와의 결별 및 재결합설에 대해서도 입장을 밝혔다. 앞서 영호는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 "저와 옥순님은 헤어졌고 지금도 헤어진 상태다"며 "재회하지 않았고 재회할 생각도 없다"고 밝히며 결별 사실을 재확인했다. 결별 이유에 대해서는 두 사람만의 일이라며 말을 아끼는 한편, 옥순을 향한 무분별한 비난과 확인되지 않은 루머를 자제해 달라고 당부했다.이에 31기 옥순도 자신의 SNS에 장문의 입장문을 올렸다. 옥순은 앞서 불거진 커플 사진 유출이 본인의 실수였으며 당일 영호를 직접 만나 사과했다고 설명했다. 또한 간월재 방문을 둘러싼 재결합설에 대해서는 혼자 하이킹을 다녀온 것이라며 재회를 목적으로 영호에게 연락한 적이 없다고 선을 그었다. 두 사람의 관계가 '퐁퐁', '취집' 등의 표현으로 해석된 데 대한 억울함도 전했다. 옥순은 영호를 향해 "인생에서 가장 힘들었던 시기에 그래도 웃을 수 있게 해줘서 고마워. 잘지내"라고 마지막 인사를 남겼다.31기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 출연 이후 SNS를 통해 다이어트 과정과 일상적인 근황을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr