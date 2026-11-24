배우 김지수, 조윤희, 클라라가 배우 활동 외 또 다른 삶의 시작을 알렸다. / 사진=SNS, 텐아시아DB

김지수가 여행사 CEO로 변신했다. / 사진=김지수 SNS

클라라가 상하이에서의 일상을 공개한다. / 사진=텐아시아DB

배우 김지수부터 클라라, 조윤희까지 여성 연예인들이 새로운 삶에 나선다. 오랜 배우 생활을 뒤로하고 해외에서 사업을 시작하거나 이혼 후 홀로서기에 도전하는 등 각자의 방식으로 인생 2막을 준비하고 있다. '솔로라서2' 제작사 이승연 대표는 이들의 변화에 주목한 이유를 밝혔다.SBS Plus·E채널 '솔로라서2' 제작사 ABO미디어 이승연 대표는 최근 텐아시아와의 전화 인터뷰에서 "연예인들도 일반인들과 마찬가지로 미래를 고민하고 새로운 직업에 도전한다"며 "여러 굴곡을 겪은 출연자들이 자기 삶을 이어가는 과정을 보여주고 싶었다"고 프로그램의 기획 의도를 설명했다.'솔로라서'는 혼자 살아가는 여성 연예인들의 일상을 담는 관찰 예능이다. 2024년 10월 8부작으로 처음 선보였으며, 지난해 3월 정규 시즌으로 확대됐다. 같은 해 5월 20일 시즌1을 마무리한 뒤 약 1년 6개월 만에 시즌2로 돌아온다.시즌1에서는 이혼 후 홀로서기에 나선 출연자들의 이야기에 집중했다면, 이번에는 결혼 여부와 관계없이 새로운 도전을 이어가는 여성들로 범위를 넓혔다. 이 대표는 "시즌1을 준비하면서 출연을 제안했지만 일정이 맞지 않아 함께하지 못한 분들이 있었다"며 "프로그램의 취지에 공감하는 분들이 많아 시즌2를 기획하게 됐다"고 설명했다.이 대표는 "시즌1을 준비하면서 출연을 제안했지만, 일정이 맞지 않아 함께하지 못한 분들이 있었다"며 "프로그램의 취지에 공감하는 분들이 많아 시즌2를 기획하게 됐다"고 밝혔다. 이번 시즌에는 배우 김지수, 클라라, 유이 등이 출연한다. 이 대표는 출연진을 선정하면서 각자가 겪어온 삶의 변화와 새로운 도전에 주목했다고 설명했다.김지수는 현재 체코 프라하에서 여행사를 운영하고 있다. 지난해 여행을 위해 방문한 프라하에 정착한 뒤 사업을 시작했으며, 여행 기획부터 고객 응대와 현지 가이드 업무까지 직접 맡고 있다. 이 대표는 "김지수 씨의 SNS를 꾸준히 지켜보면서 배우 김지수가 아닌 인간 김지수의 모습을 보여줄 수 있겠다고 생각했다"며 "해외에서 직접 사업체를 운영하는 모습이 프로그램의 취지와 잘 맞았다"고 말했다.김지수는 시즌1 당시에도 섭외를 논의했으나 사업 준비로 일정이 맞지 않았다. 이후 시즌2 제작 과정에서 다시 연락이 닿아 출연이 성사됐다. 제작진은 국내뿐 아니라 프라하 현지에서도 촬영을 진행했다. 이 대표는 "직원들이 있지만 대부분의 일을 직접 총괄한다. 직원들의 월급과 회사 운영까지 고민하고 있다"며 "예전보다 훨씬 활달해졌고 사람을 대하는 태도도 적극적으로 바뀌었다"고 전했다.클라라는 이혼 후 달라진 일상을 공개한다. 2019년 재미교포 사업가 사무엘 황과 결혼했던 그는 지난해 협의 이혼 절차를 마무리했다. 이후 중국과 한국에 오가며 활동을 이어가고 있다.이 대표는 "클라라 씨는 이혼 전 중국 활동에 집중하면서 국내 방송 출연이 뜸했다"며 "이혼 후 새로운 출발을 하고 싶다는 생각을 갖고 있었다"고 밝혔다. 이어 "처음에는 출연을 고민했지만 이후 적극적으로 촬영에 임했다"며 "제작진이 중국에 두 차례 방문해 현지 생활을 담았다"고 설명했다. 한국에서 부모님과 함께 보내는 시간도 공개된다. 클라라의 아버지는 1988년 서울올림픽 공식 주제가 '손에 손잡고'를 부른 그룹 코리아나의 멤버 이승규다.시즌1에서 황정음이 맡았던 MC 자리에는 조윤희가 합류한다. 신동엽이 진행을 이어가는 가운데 조윤희가 새로운 호흡을 맞춘다. 조윤희 역시 2020년 배우 이동건과 이혼한 뒤 딸을 양육하며 활동을 이어왔다. 이 대표는 "조윤희 씨와는 몇 년 전에도 프로그램 출연에 관한 이야기를 나눴다"며 "이혼 후 자녀와 함께 새로운 삶을 살아가는 모습이 프로그램의 성격과 잘 맞는다고 생각했다"고 전했다.제작진이 강조한 것은 단순한 일상 공개가 아닌 삶의 변화다. 이 대표는 "연예인들의 집이나 동네 맛집을 소개하는 것이 목적은 아니다"라며 "혼자 살아가면서 어떤 고민을 하고 걱정하는지, 또 어떻게 새로운 도전을 이어가는지 조명하고 싶었다"고 말했다. 이어 "전성기를 겪기도 하고 어려운 시기를 지나온 분들은 그만큼 다양한 경험을 갖고 있다"며 "연예인들도 일반인과 다르지 않은 고민을 한다는 점에서 시청자들이 공감할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.'솔로라서2'는 12월 7일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr