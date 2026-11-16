갑상선암 수술 이후 의식을 잃은 아내를 기다리는 남편의 사연이 공개된다./사진제공=KBS Joy

갑상선암 수술 이후 의식을 잃은 아내를 기다리는 남편의 사연이 공개된다./사진제공=KBS Joy

갑상선암 수술 이후 의식을 잃은 아내를 기다리며 10개월 된 딸을 홀로 키우는 남편의 사연이 공개된다.16일 밤 8시 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 390회에는 갑작스럽게 쓰러진 아내를 기다리며 홀로 육아와 생계를 이어가는 사연자가 출연한다.이날 사연자는 아내가 갑상선암 수술 후 합병증으로 의식을 잃었으며, 방송일 기준 86일째 깨어나지 못하고 있다고 밝힌다. 현재 10개월 된 딸을 혼자 돌보고 있는 그는 집에 걸린 아내의 사진을 보며 엄마를 찾는 딸의 이야기를 전한다.사연자는 아내를 향한 자책감도 털어놓는다. 건강검진을 권유한 것이 오히려 이런 상황을 만든 것은 아닌지, 출산 후 아내에게 더 잘해주지 못한 것은 아닌지 미안한 마음이 계속된다는 설명이다.사연을 들은 서장훈과 이수근은 "자책은 하지 마라", "건강해지려고 남편으로서 노력한 것"이라며 사연자를 위로한다.10개월 딸과 함께 아내의 회복을 기다리는 남편의 이야기는 16일 밤 8시 KBS Joy에서 방송되는 '무엇이든 물어보살' 390회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr