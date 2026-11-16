사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 14기 현숙이 시드니로 떠난 근황과 함께 포근한 겨울 패션을 선보였다.14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "너무 추운 시드니..뽀글이 챙겨와야 했어요…🙄초여름 날씨라더니, 서울만큼이나 추워요….. 그리운 뽀글이🐏🐏천연 양모 15% 혼방의 귀여운 테디자켓 :)완전 가볍고 따수와🔥🔥착한 가격으로 득템하셔요☺️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 14기 현숙은 카페 앞 의자에 앉아 다리를 꼰 채 옆을 바라보고 있다. 올리브색 니트에 베이지색 테디 재킷을 걸치고 화이트 팬츠를 매치해 포근한 겨울 스타일을 완성했다. 어깨 아래로 길게 내려오는 웨이브 머리와 자연스럽게 벌어진 입술이 청순한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 14기 현숙은 카페 창가의 나무 벤치에 앉아 두 손을 가지런히 모으고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 풍성한 재킷의 질감과 부드럽게 흘러내리는 긴 머리가 어우러지며 단아한 매력을 드러냈다.또 다른 사진에서 14기 현숙은 재킷 주머니에 양손을 넣고 서서 옆을 바라보며 은은하게 웃고 있다. 넉넉한 실루엣의 베이지색 재킷 사이로 올리브색 니트가 드러나며 편안하면서도 세련된 스타일링이 돋보인다.마지막 사진에서 14기 현숙은 야외 벤치에 걸터앉아 두 손을 모은 채 부드러운 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 내려오는 긴 웨이브 머리와 화사한 피부가 눈길을 끄는 가운데, 밝은 색상의 의상이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.특히 현숙은 현재 머물고 있는 시드니의 날씨가 예상보다 춥다며 한국에서 촬영한 테디 재킷 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 초여름 날씨를 기대했던 것과 달리 서울만큼 춥다고 전하며 재킷을 챙겨오지 못한 아쉬움을 표현했다.한편 14기 현숙은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 유튜브 채널 '나는술로'에서 교제 중인 남자친구가 있다고 밝히며 결혼 계획을 공개해 화제를 모았다. 당시 현숙은 결혼식장 계약이나 예물 준비까지 진행한 단계는 아니지만 결혼을 전제로 진지하게 만나고 있다고 설명했다.14기 현숙은 방송 출연 이후 SNS를 통해 여행과 패션을 비롯한 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr