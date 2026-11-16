사진=텐아시아DB

사진=지예은 유튜브

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배우 지예은이 한예종 스승과 후배들 앞에서 예비 남편 바타를 향한 애정을 드러냈다.16일 유튜브 채널 '스튜디오 모닥'에는 '[뭐하지예은] 한예종 찐따였다는 지예은 과거 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지예은은 후배들을 위해 피자 10판을 준비해 모교인 한국예술종합학교를 찾았다. 오는 12월 안무가 바타와 결혼을 앞둔 그는 후배들의 축하를 받으며 학창 시절 이야기를 나눴다.한 후배가 캠퍼스 커플 경험을 묻자 지예은은 "CC 했죠"라고 답했다. 그는 "사랑은 해야 한다고 생각한다. 그래야 연기도 느는 거다. 이별도 하고"라며 연애에 대한 생각을 밝혔다. 그러면서 "나 이별은 했으니까 난 결혼"이라고 덧붙였다.예비 남편 바타를 향한 애정도 숨기지 않았다. 교수가 바타를 유명한 안무가라고 소개하자 지예은은 "아까 춤을 보여드렸다. 진짜 잘 추죠"라며 자랑했다. 교수는 "남자친구가 사랑스러워서 어쩔 줄 모르더라"고 전했다.학교를 8년간 다닌 사연도 공개했다. 지예은은 졸업이 늦어진 이유에 대해 "학생이라면 백수여도 괜찮을 것 같은 느낌이었다"며 "일이 없으니까 더 졸업을 못 하겠더라. 학생이면 그래도 엄마가 더 봐주니까"라고 털어놨다. 과거 '기안장'에서 언급했던 힘든 시기에도 학교에 다니고 있었다고 설명했다.지금과 달리 학창 시절에는 조용히 지냈다고. 지예은은 "아무도 저의 존재를 잘 모를 거다. 있는 듯 없는 듯 학교에 다녔기 때문에 존재감이 없었다"고 말했다. 자신이 선배인 줄 몰랐다는 후배에게는 이름을 물으며 장난을 친 뒤 "모를 수 있다. 학교를 조용히 다니고, 친목도 잘 안 했다"고 밝혔다.연기 성적으로 고민했던 경험도 꺼냈다. 지예은은 "나는 F 맞고 재수강했다"고 고백했다. 교수 역시 "얘 때만 하더라도 F를 막 줬는데 지금은 나이도 들고 마음도 약해져서 성적을 굉장히 잘 준다"고 말했다. 지예은은 "옛날에는 울고불고 난리 났었다"며 교수에게 "너 연기 계속할 거니?"라는 말까지 들었다고 회상했다.코미디 연기에 관한 조언을 구하는 후배에게는 "희극은 진짜 진지해야 된다"고 강조했다. 진지해진 분위기에 웃음을 터뜨린 그는 "나도 이렇게 될 줄 몰랐다. 내가 이렇게 예능하고 살 줄 몰랐다"며 현재 활동에 대한 생각을 전했다.후배들에게 건넨 피자는 사비로 마련했다. 지예은은 "교수님이 잘됐으니까 애들한테 피자를 사라고 하셨다"며 "이 정도는 잘 돼서 왔으니까 살 수 있다. 회사 카드 아니고 개인 카드"라며 35만원을 결제해 눈길을 끌었다.한국예술종합학교 연극원 연기과 출신인 지예은은 쿠팡플레이 'SNL 코리아', SBS '런닝맨' 등에서 활약하고 있다. 지난 4월 바타와 열애를 인정했으며, 9월 결혼 소식을 전했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr