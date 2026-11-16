기소유 어머니 SNS

기소유 어머니 SNS

아역배우 기소유가 배우 김지원과 다정한 투샷을 공개했다.최근 기소유의 어머니가 운영하는 SNS 계정에는 "가을이어서 행복했어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진에는 SBS 드라마 '닥터X' 종방연에 참석한 기소유의 모습이 담겼다. 기소유는 극 중 함께 호흡을 맞춘 김지원과 나란히 앉아 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다.특히 김지원은 화장기 적은 수수한 얼굴에 파란색 체크 셔츠를 입고 청순한 미모를 자랑했다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 환한 미소를 짓고 있는 김지원은 아역배우 기소유와 실제 자매 같은 분위기를 자아냈다.기소유 역시 앞머리를 내린 긴 생머리에 데님 의상을 입고 깜찍한 매력을 뽐냈다. 김지원과 나란히 브이 포즈를 취하며 사랑스러운 미소를 지어 보는 이들의 흐뭇함을 자아냈다.기소유의 어머니는 종방연 당시의 사진을 공유하며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 특히 김지원과 함께한 사진을 공개해 두 배우의 훈훈한 친분을 엿보게 했다.한편 김지원은 SBS 드라마 '닥터X'에서 주연을 맡아 활약했다. 기소유는 어린 나이에도 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아가고 있는 아역배우다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr