유튜버 명예영국인이 출산을 앞둔 근황을 전했다. / 사진=유튜브 채널 '명예영국인 world' 영상 캡처

유튜버 명예영국인이 고위험 산모 판정을 받았다고 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '명예영국인 world' 영상 캡처

유튜버 명예영국인(본명 백진경)이 출산을 앞두고 양수 부족으로 고위험 산모 판정을 받았다고 밝혔다.15일 유튜브 채널 '명예영국인 world'에는 '나 애 낳고 올게 친구들아'라는 제목의 영상이 게재됐다. 백진경은 출산을 앞두고 병원에서 받은 검사 결과와 향후 계획을 구독자들에게 전했다.영상 촬영 당시 임신 34주 2일 차였던 백진경은 "아마 37주 차쯤 제왕절개를 하게 될 것 같다"며 예상보다 일찍 출산할 가능성을 언급했다. 그는 "양수량이 부족해 고위험 산모로 분류됐다. 의료진으로부터 제왕절개를 권유받았다"고 설명했다. 이어 "영국에서는 제왕절개를 쉽게 권하지 않는 편인데 나에게 수술을 추천할 정도였다"며 당시 상황을 전했다.출산을 앞두고 유튜브 활동도 잠시 중단할 예정이다. 백진경은 출산과 회복을 위해 약 한 달간 휴식을 취하겠다며 "그때까지 모두 건강하게 지내고 나를 잊지 말고 그리워해 달라"고 구독자들에게 인사를 남겼다.한편 백진경은 영국 배우 로한 네드와 결혼해 런던에서 생활하고 있다. 지난 6월에는 약 3년간의 난임 끝에 딸을 임신했다는 소식을 전해 많은 축하를 받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr