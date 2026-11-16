손종원,얼른 장가가야겠어…아이 보는 눈에서 꿀이 뚝뚝

셰프 손종원이 지인의 아기 앞에서 다정한 매력을 드러냈다.손종원은 최근 자신의 SNS에 지인의 계정을 태그하며 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 손종원은 레스토랑 주방에서 지인이 안고 있는 아기와 눈을 맞추고 있다. 흰색 셰프복에 민트색 앞치마를 착용한 그는 아기의 눈높이에 맞춰 몸을 숙인 채 환한 미소를 짓고 있다.특히 손종원은 아기를 바라보며 꿀이 떨어지는 듯한 눈빛을 보내 눈길을 끌었다. 평소 방송에서 보여준 진지하고 카리스마 넘치는 셰프의 모습과는 사뭇 다른 다정한 분위기가 돋보인다.손종원은 아기의 작은 발을 손으로 살며시 잡으며 친근감을 표현했다. 아기 역시 손종원을 바라보고 있어 두 사람의 사랑스러운 교감이 훈훈함을 자아냈다.깔끔하게 정돈된 주방을 배경으로 아기에게 온전히 시선을 집중한 손종원의 모습에서는 부드러운 매력이 묻어났다.한편 손종원은 국내 파인다이닝 업계에서 활약하고 있는 스타 셰프로, JTBC 예능 '냉장고를 부탁해' 등에 출연하며 대중적인 인지도를 높였다. 뛰어난 요리 실력은 물론 훈훈한 외모와 차분한 성격으로도 관심을 받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr