고수가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

고수가 '나인 투 식스'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 고수가 약 15년 만에 로맨스 드라마로 돌아온다. 그는 박민영, 육성재 등 후배 배우들과 호흡을 맞추고 싶어 출연을 결심했다고 밝히며 새로운 작품에 대한 기대감을 높였다.SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 오피스 로맨스다. 고수는 극 중 이성적인 성격의 엘리트 본부장 박현태 역을 맡았다.이번 작품은 고수가 약 15년 만에 로맨스 드라마에 출연한다는 점에서 관심을 끈다. 고수는 출연을 결심한 이유에 대해 "박민영, 육성재 등 후배들과 같이 작품을 해보고 싶었다"며 "섬세하게 감정을 표현해야 하는 로맨스 드라마에서 우리들의 앙상블은 어떨지, 또한 내가 연기하는 박현태라는 인물은 어떤 모습으로 그려질지 궁금했다"고 밝혔다.캐릭터를 완성하기 위해 고민한 부분도 전했다. 고수는 "오피스물은 시대를 반영한다. 요즘에 사람들이 어떤 리더를 원하는지에 대해 많이 고민했다"고 말했다. 이어 "오랜 회사 생활이 박현태를 감정보다 이성을 중시하는 인물로 만들었을 것"이라며 "극 중 강이지의 업무 능력을 알아보고 신뢰를 보이는 장면 등에서도 현태의 태도와 감정이 자연스럽게 드러나도록 세심하게 접근했다"고 설명했다.외적인 모습에도 변화를 줬다. 고수는 "이번 작품에서 내 비주얼이 살짝 아쉽다. 아름답고자 하는 욕심에는 끝이 없는 것 같다"고 너스레를 떨었다. 이어 "극 중 현태가 오랜 해외 생활을 한 캐릭터라서 헤어스타일을 조금 길게 설정하고 의상에서도 타이를 착용하지 않는 등 자유로운 분위기를 담으려고 했다"고 덧붙였다.박민영, 육성재와의 호흡에 대해서는 높은 만족감을 나타냈다. 고수는 "박민영, 육성재와의 팀워크는 100점"이라며 "촬영 현장이 재밌었다. 서로 밀고 당기는 관계성을 그려내는 작업이 즐거웠다"고 말했다.한편 고수가 출연하는 '나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr