사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

배우 박보영이 가을여행의 일상을 공개하며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.박보영은 최근 자신의 인스타그램에 "가을여행🍁"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박보영은 검은색 가죽 재킷에 밝은 색상의 후드 집업을 겹쳐 입고 테이블 앞에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 머리 위에 선글라스를 올린 채 펼쳐진 메뉴판을 양손으로 잡고 있으며 자연스럽게 내려오는 중단발 헤어와 옅은 미소가 어우러져 수수하면서도 청순한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 박보영은 짙은 갈색 코트에 버건디색 줄무늬 머플러를 매치하고 인형 가게에서 포즈를 취하고 있다. 민트색과 흰색이 어우러진 복슬복슬한 인형을 품에 안고 카메라를 바라보는 모습이 사랑스러움을 더한다. 어깨 아래로 내려오는 자연스러운 생머리와 동그란 눈망울이 귀여운 매력을 한층 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 박보영은 책이 빼곡하게 진열된 서점에서 펼쳐진 책을 내려다보며 은은하게 미소 짓고 있다. 넉넉한 핏의 짙은 코트와 버건디색 머플러가 포근한 가을 분위기를 연출하며, 고개를 살짝 숙인 모습에서 단정한 옆얼굴과 자연스러운 헤어스타일이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 박보영은 크림색 니트를 입고 소파에 앉아 양손으로 휴대전화를 들여다보고 있다. 부드럽게 얼굴을 감싸는 중단발 헤어와 편안한 니트 차림이 청초한 분위기를 자아낸다. 시선을 아래로 향한 채 입술을 살짝 벌린 자연스러운 표정에서도 특유의 앳된 비주얼이 돋보인다.이를 본 팬들은 "넘귀여", "아 진짜 귀엽고 사랑스럽고 예뻐용", "너무 예뻐", "냥 요리죠리 아무렇게나 찍어도 넘나 이쁨", "보영님 얼굴만 봐도 세계일주 한거보다 뿌듯하네요", "가을보영언니가 그대로 짱이뽀영" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 박보영은 배우 손석구와 호흡을 맞추는 영화 '너와 함께라면' 촬영에 돌입했다. 강형철 감독이 연출하는 '너와 함께라면'은 하루 한 번 키스하지 않으면 내일을 맞이할 수 없는 커플이 크루즈 여행 도중 뜻밖의 이별을 겪으며 벌어지는 이야기를 그린 판타지 로맨틱 코미디다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr