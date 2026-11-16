사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 '멜론뮤직어워드' 시상자로 나서며 우아한 드레스 자태를 공개했다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "MMA 💚"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 입체적인 꽃 장식이 수놓인 아이보리색 드레스를 입고 옆을 바라보고 있다. 머리 윗부분을 묶고 긴 웨이브를 늘어뜨린 헤어스타일에 작은 귀걸이와 목걸이를 더해 우아한 분위기를 자아냈다. 은은한 핑크빛 메이크업과 또렷한 눈매가 어우러져 인형 같은 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 이세영은 몸을 옆으로 돌린 채 한 손을 허리 부근에 가볍게 올리고 있다. 상체를 따라 밀착되는 드레스가 잘록한 허리선을 강조하며, 풍성하게 퍼지는 스커트의 섬세한 꽃 장식이 화려함을 더한다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 부드러운 옆모습도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 이세영은 한 손으로 가슴 앞으로 내려온 머리카락을 살짝 잡은 채 카메라 바깥을 응시하고 있다. 어깨와 쇄골이 드러나는 드레스에 반짝이는 장식이 촘촘하게 더해져 화사한 분위기를 연출했다. 자연스럽게 흐르는 긴 머리와 차분한 표정이 청순하면서도 고급스러운 매력을 돋보이게 한다.마지막 사진에서 이세영은 옆모습을 드러낸 채 시선을 앞쪽으로 향하고 있다. 등 아래까지 길게 내려오는 풍성한 웨이브 헤어가 돋보이며, 가녀린 목선과 어깨를 따라 이어지는 드레스의 실루엣이 우아한 자태를 완성했다. 섬세한 꽃 장식으로 뒤덮인 드레스와 단정하게 올린 헤어스타일이 동화 속 공주를 연상케 한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "공주님", "너무 예뻐", "이세영 너무사랑해", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "언니 오늘 완전 공주님이였어" 등의 댓글을 달았다.이세영은 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' 둘째 날 시상자로 참석해 '올해의 TOP10' 부문 시상에 나섰다.한편 이세영은 지난 4일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 황제 소비에슈(주지훈 분)의 마음을 사로잡은 도망 노예 출신 라스타 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr