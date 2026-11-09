젠슨 황이 불륜 사실을 인정하고 사과했다. / 사진제공=tvN, '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면 캡처

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 불륜 사실을 인정한 가운데, 과거 출연한 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 아내를 향한 애정을 나타냈던 모습이 다시 주목받고 있다.지난 8일(현지시간) 엔비디아 이사회는 공식 성명을 내고 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립적인 조사에 착수했다고 밝혔다. 젠슨 황의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황은 싱가포르 기업 '메가스피드'의 전 임원이다. 미국 당국은 앨리스 황을 중국 정보기관과 연관된 인물로 판단한 것으로 알려졌다.젠슨 황은 엔비디아 임직원들에게 메시지를 보내며 불륜 사실을 인정하고 사과했다. 그는 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬다. 어떤 변명도 할 수 없다"며 사과했다. 이어 "가족들은 평생 나에게 사랑과 지지를 보내줬지만 나는 그들을 실망하게 했고 함께 일궈온 삶을 훼손했다"고 말했다.이 가운데 젠슨 황이 지난 6월 10일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서 공개한 아내 로리 황과의 러브스토리가 재조명되고 있다. 당시 젠슨 황은 대학 시절 아내를 처음 만났다고 밝혔다. 그는 아내를 첫사랑이라고 소개하며 연인으로 발전하게 된 과정을 소개했다.그는 17세에 대학에 입학했으며, 당시 250명의 학생 중 여학생은 단 3명이었다고 설명했다. 두 살 연상인 아내의 마음을 얻기 위해 자신의 장점인 공부를 활용했다고도 털어놨다.젠슨 황은 아내에게 "내 숙제 보여줄까?"라고 말을 걸었다고 회상했다. 이어 "주말마다 나와 공부하면 모든 과목에서 A를 받게 해주겠다"고 제안했고, 이를 계기로 매주 데이트를 하게 됐다고 밝혔다. 대학 시절 연인이 된 두 사람은 졸업 후 결혼했으며, 40여년이 지난 지금도 손을 잡고 다니는 모습으로 눈길을 끌었다.아내 로리 황은 당시 '유퀴즈' 녹화에도 함께했다. 젠슨 황이 아내와의 첫 만남부터 오랜 결혼 생활까지 이야기하며 애처가다운 모습을 보였던 만큼, 이번 불륜 인정은 당시 방송에서 보여준 모습과 대비되고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr