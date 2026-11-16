태완이 사건이 집중 조명된다. /사진제공=MBC에브리원

태완이 사건이 집중 조명된다. /사진제공=MBC에브리원

태완이 사건이 집중 조명된다.16일 방송되는 MBC에브리원 ‘히든아이’에는 과학 커뮤니케이터 궤도가 스페셜 게스트로 출연한다.이날 궤도는 “범죄는 과학이기 때문에 히든아이는 완벽한 과학 프로그램”이라며 특유의 입담을 뽐낸다. 이른바 ‘궤소리’를 쏟아내는 궤도의 설명이 길어지자 MC 김성주는 잠에 빠져드는 듯한 모습을 보인다. 이에 궤도는 “아직 그 정도로 말을 많이 하지 않았다”며 황당해한다.권일용의 범죄 규칙에서는 편의점 점주를 흉기로 공격한 남성의 범행을 파헤친다. 편의점에서 외상을 요구한 남성은 점주가 이를 거절하자 잠시 뒤 다시 찾아와 동전을 한가득 쏟아붓는 등 행패를 부렸다. 이후 피해 점주의 아들은 우연히 남성이 예상치 못한 장소로 향하는 모습을 목격하고 놀랐다. 남성이 피해 점주가 거주하는 빌라에 들어갔기 때문이다.며칠 뒤 남성은 길이 40cm에 달하는 흉기를 들고 편의점을 찾아가 점주에게 휘둘렀다. 피해 점주는 동맥이 손상될 정도로 큰 부상을 입었다. 남성이 피해 점주의 거주지까지 찾아간 이유는 무엇인지 사건의 전말을 살펴본다.라이브 이슈에서는 7세 남자아이 태완이가 당한 황산 테러 사건, 이른바 ‘태완이 사건’을 집중 조명한다. 학원에 가기 위해 집을 나선 태완이는 골목길을 지나던 중 누군가에게 고개를 젖혀진 채 얼굴에 황산을 뒤집어썼다. 이로 인해 두 눈을 실명하고 입안과 식도까지 심각하게 손상됐다. 의료진은 태완이에게 생존율 5%라는 진단을 내렸다.경찰은 범인을 찾기 위해 탐문 수사를 벌이고 황산 판매 업체까지 조사했지만, 범행 순간을 목격한 사람이 없어 수사는 미궁에 빠졌다. 그러던 중 사건 발생 5일 만에 태완이가 어렵게 입을 열었다. 식도가 녹고 혀가 굳은 상태에서도 범행 당시 상황을 구체적으로 설명했다. 특히 황산이 담겨 있던 용기가 누구도 예상하지 못한 검은색 비닐봉지였다고 밝혔다. 태완이는 사건 당시 골목에서 자신을 불렀던 범인이 누구인지도 기억하고 있었다.태완이의 일관된 진술에도 당시 경찰 수사에는 석연찮은 대목이 있었다. 수사를 담당한 경찰은 “황산이 검은색 비닐봉지에 담겨 있었다”는 태완이의 말을 믿지 않았다. 사건 현장을 목격한 태완이 친구의 진술도 납득하기 어려운 이유를 들어 배제했다.수사가 뚜렷한 성과를 내지 못하는 사이 태완이는 사건 발생 49일 만에 패혈증으로 사망했다. 사건은 범인을 찾지 못한 채 미제로 남았다. 당시 경찰 수사 과정의 허점과 태완이가 지목한 뜻밖의 인물은 이날 오후 8시 40분 방송되는 ‘히든아이’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr