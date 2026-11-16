조민아가 근황을 전했다. / 사진=조민아 SNS

그룹 쥬얼리 출신 조민아가 보험설계사가 아닌 연예인으로 돌아온 근황을 공개했다.조민아는 15일 자신의 SNS에 "겨울엔 벨벳. 오늘은 조민아"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 조민아는 검은색 벨벳 의상을 입고 카메라를 응시하고 있다. 어깨 부분이 강조된 퍼프 디자인의 의상에 진주 목걸이와 드롭 귀걸이를 매치해 우아하면서도 고급스러운 분위기를 자아냈다.특히 조민아는 짧은 단발머리를 단정하게 스타일링하고 또렷한 이목구비를 뽐냈다. 평소 보험설계사로 활동하며 보여줬던 모습과는 사뭇 다른 화려한 스타일링이 눈길을 끈다.조민아는 해당 사진에 "#화보촬영 중"이라는 해시태그를 덧붙이며 연예인으로서 카메라 앞에 선 근황을 알렸다. 오랜만에 화보 촬영에 나선 그는 한층 세련된 비주얼과 여전한 미모를 자랑했다.한편 조민아는 2002년 그룹 쥬얼리 멤버로 합류해 가수로 활동했다. 이후 다양한 분야에서 활동을 이어온 그는 최근 한 손해보험사의 보험설계사로 새로운 인생을 시작해 화제를 모았다. 특히 보험 영업에서도 두각을 나타내며 활약하고 있는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr