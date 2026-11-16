코요태 / 사진=제이지스타

코요태 / 사진=제이지스타

그룹 코요태(KOYOTE)가 미국과 캐나다 3개 지역을 순회하는 북미 투어를 마쳤다.코요태(김종민, 신지, 빽가)는 지난 14일(현지시간) 미국 타코마 팬티지스 시어터에서 '2026 KOYOTE FESTIVAL North America Tour'(2026 코요태 페스티벌 북미 투어)의 마지막 공연을 열었다. 지난 8일 미국 산호세에서 시작된 이번 투어는 12일 캐나다 밴쿠버를 거쳐 타코마에서 마무리됐다. 코요태가 북미에서 공연한 것은 2024년 첫 미국 투어 이후 약 2년 만이다.코요태는 이번 공연에서 '불꽃', '실연', '순정', '비몽', '파란' 등 대표곡을 선보였다. '디스코왕', '우리의 꿈', '사랑공식', '반쪽', '영웅' 등도 무대에 올렸다. 앙코르에서는 '만남'과 트로트 메들리를 비롯해 빽가의 디제잉을 더한 무대가 이어졌다.관객들도 공연에 적극적으로 참여했다. '비몽'의 후렴구가 나오자 객석에서는 한국어 가사를 따라 부르는 목소리가 들렸다. 멤버들의 안무를 따라 추는 10대 관객들도 있었다. 코요태의 노래를 오래전부터 들어온 팬들과 젊은 관객들이 함께 공연을 즐기는 모습이었다.관객들이 포스트잇에 적은 사연을 소개하는 시간도 마련됐다. 한 관객은 "90년대에 한국에 있었다. 코요태 덕분에 청춘을 다시 느끼고 있다"며 한국어로 고마움을 전했다. 힘든 시기를 보내다 가족과 함께 공연장을 찾았다는 사연도 소개됐다.예상하지 못한 상황도 있었다. 빽가와 외모가 닮은 관객이 등장해 멤버들을 웃게 했고, 멤버들이 영어로 작성된 사연을 이해하지 못하자 다른 관객들이 자발적으로 통역을 도왔다.코요태는 지난해 국내에서 전국투어 '2025 코요태스티벌 : 흥'을 진행했으며, 올해는 베트남에서도 공연했다. 이번 북미 투어를 통해 미국과 캐나다 관객들과도 만났다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr