조이, 크러쉬 / 사진=크러쉬 공식 유튜브 캡처

가수 크러쉬(Crush)가 연인 조이와 함께 촬영한 '삐그덕 (Feat. 아이유)' 라이브 영상으로 유튜브 인기 뮤직비디오 차트 1위에 올랐다.16일 기준 크러쉬의 '삐그덕 (Feat. 아이유)' 라이브 영상은 유튜브 조회 수 460만 회를 넘어섰다. 지난 11일 공개된 영상에는 크러쉬와 그룹 레드벨벳 조이, 크러쉬의 반려견 두유가 등장한다. 해당 영상은 지난 14일 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트에서 1위를 기록했으며, 인기 급상승 음악 차트에서도 2위에 올랐다.영상을 본 누리꾼들은 "얼굴도 안 보이는데 지금까지 챌린지 중에 제일 설렌다", "'세나개' 출신 두유가 조이 품에서 정말 편해 보인다", "두 사람 목소리가 정말 잘 어울린다", "유튜브에서만 들을 수 있다는 게 아쉽다" 등의 댓글을 남겼다.음원 차트에서도 순위가 상승했다. '삐그덕 (Feat. 아이유)'은 지난 6일부터 12일까지 집계된 유튜브 주간 인기곡 차트에서 전주보다 9계단 오른 7위를 기록했다. 16일 오전 9시 기준 멜론 TOP100에서는 12위, HOT100에서는 7위에 올랐으며 벅스에서는 6위를 차지했다.'삐그덕 (Feat. 아이유)'은 지난달 21일 발매된 곡으로, 가수 아이유가 피처링에 참여했다. 크러쉬는 음원 발매 이후 여러 아티스트와 함께한 라이브 영상과 상황극을 접목한 콘텐츠 등을 공개하며 신곡을 알리고 있다. 이 가운데 조이와 함께한 영상이 높은 조회 수를 기록하면서 음원도 다시 주목받고 있다.크러쉬는 다음 달 25일과 26일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 단독 콘서트 '2026 CRUSH CONCERT [CRUSH H♥UR]'(2026 크러쉬 콘서트 [크러쉬 아워])를 개최한다. 크리스마스 연휴에 맞춰 열리는 이번 공연에서는 그동안 발표한 곡들을 라이브로 선보일 예정이다.한편, 크러쉬와 조이는 2020년 5월 발매된 크러쉬의 싱글 '자나깨나'를 통해 처음 음악적으로 호흡을 맞췄다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 2021년 8월 열애 사실을 인정했으며, 현재까지 공개 연애를 이어오고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr