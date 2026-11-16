김유정이 거사를 준비하는 과정에서 위기를 맞았다. / 사진='100일의 거짓말' 방송 캡처

김유정이 거사를 준비하는 과정에서 위기를 맞았다. / 사진='100일의 거짓말' 방송 캡처

배우 김유정이 '100일의 거짓말'에서 거사를 앞두고 동료들과 갈등을 겪은 가운데, 예상치 못한 위기에 처했다.김유정은 지난 14일과 15일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 11, 12회에서 이가경 역으로 등장했다. 이가경은 동료들을 지키기 위해 나서는 한편, 거사를 준비하는 과정에서 여러 차례 위기를 맞았다.지난 15일 방송된 12회는 닐슨코리아 유료플랫폼 기준 전국 가구 평균 10.4%의 시청률을 기록하며 전 채널 동시간대 1위를 차지했다. 지난 10회에서 자체 최고 시청률인 10.7%를 기록한 데 이어 두 번째로 두 자릿수 시청률을 달성했다.방송에서 이가경은 이노마(홍사빈 분)가 사토 히데오(박진영 분)를 몰아세우자 이를 제지했다. 자신을 향한 거친 말에는 눈물을 참으며 상처받은 기색을 나타냈다. 이후 유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)의 뜻을 받아들이며 거사에 참여하겠다는 의지를 밝혔다.이가경은 거사를 위한 구체적인 계획도 세웠다. 총독부에서 파악한 정보를 토대로 동료들의 이동 경로를 설명하며 작전을 준비했다. 위험이 따르는 상황에서도 동료들과 함께 방법을 찾아 나섰다.거사가 시작된 뒤에는 긴박한 상황이 이어졌다. 이가경은 체포될 위기에 놓였지만 침착하게 대응했다. 그러나 사토 히데오가 자신의 이름을 부르자 당황한 모습을 보였다. 이어 수화기 너머로 폭발음이 들리자 놀란 표정으로 다급하게 상황을 확인하려 했다.특히 마지막 장면에서는 사토 히데오가 이가경에게 총구를 겨눴다. 이가경은 말을 멈춘 채 굳은 표정으로 그를 바라봤다. 예상치 못한 상황에 놓인 이가경이 위기를 벗어날 수 있을지 관심이 쏠린다.김유정은 이번 방송에서 이노마의 말에 상처받아 눈물을 참는 모습부터 거사를 준비하며 단호하게 행동하는 모습까지 표현했다. 특히 사토 히데오와 대면하는 장면에서는 상황에 따라 달라지는 표정과 말투로 이가경의 불안한 심리를 나타냈다. 종영까지 4회를 남겨둔 가운데, 이가경의 선택이 앞으로의 전개에 어떤 영향을 미칠지도 주목된다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr