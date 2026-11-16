걸그룹 배드키즈 출신 연지(본명 이연지)가 전 프로야구 선수 강동연과 결혼한다. / 사진=SNS

걸그룹 배드키즈 출신 연지(본명 이연지)가 전 프로야구 선수 강동연과 결혼한다. 넷플릭스 '솔로지옥' 출연자 강소연과도 가족이 된다.16일 MHN스포츠 보도에 따르면 연지와 강동연은 오는 12월 12일 서울 서초구의 한 예식장에서 결혼식을 올린다. 강동연은 강소연의 친동생으로, 결혼 후 연지는 강소연의 올케가 된다.1993년생인 연지는 2014년 걸그룹 배드키즈의 원년 멤버로 데뷔했다. 당시 '귓방망이'로 활동하며 얼굴을 알렸으나 이후 팀을 탈퇴하고 연예계를 떠났다.연지는 2024년 유튜브 채널 '근황올림픽'에 출연해 아이돌 활동 이후의 삶을 공개하기도 했다. 그는 한의원과 백화점에서 아르바이트를 하고 쇼핑몰을 운영하는 등 다양한 일을 경험했다고 밝혔다. 특히 밀짚모자 판매로 한 달 매출 3000만원을 기록한 적이 있다고 전해 눈길을 끌었다.이후 해외 직구 회사에서 마케팅 업무를 맡았으며, 당시에는 포커 플레이어 겸 매니저로 활동하고 있다고 근황을 전했다.예비 신랑 강동연은 연지보다 한 살 많은 1992년생이다. 195cm의 큰 키를 자랑하는 그는 2011년 두산 베어스에 육성선수로 입단해 프로 생활을 시작했다.2013년 처음 1군 무대를 밟은 강동연은 상무 야구단에서 군 복무를 마친 뒤 2019시즌 종료 후 2차 드래프트를 통해 NC 다이노스로 이적했다.특히 2021년 4월 13일 SSG 랜더스와의 경기에서는 프로 데뷔 10년 만에 첫 선발승을 거뒀다. 당시 5이닝 2실점(1자책점)을 기록하며 승리투수가 됐고, 누나 강소연이 직접 경기장을 찾아 응원하기도 했다. 강동연은 2023년 1월 선수 생활을 마무리했으며 현재는 사업가로 활동 중이다. 한편 강소연은 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 배우와 방송인으로 활동하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr