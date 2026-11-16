배우 고경표가 최근 음주운전 사고로 물의를 빚었다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 음주운전 사고로 경찰 조사를 앞둔 가운데, 피해자가 발생한 사실이 확인되면서 치상 혐의까지 적용될 가능성이 제기됐다.16일 서울경찰청은 관계자는 고경표의 음주운전 사고와 관련해 "관련 영상을 확보해 분석하고 있다"며 "도로교통법상 음주운전 및 교통사고처리특례법상 치상 등 혐의를 적용하는 방안을 검토 중"이라고 말했다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 운전하다 주행 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 차량에 동승자는 없었으며, 현장에서 실시한 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 넘은 것으로 알려졌다.사고로 환경미화원 1명이 부상을 입은 것으로 파악됐다. 경찰은 현장 상황이 담긴 영상을 토대로 사고 경위를 확인하고 있으며, 향후 고경표를 소환해 조사할 방침이다. 다만 구체적인 소환 날짜는 아직 정해지지 않았다.한편 고경표는 사고 다음 날인 15일 자신의 SNS를 통해 사과문을 발표하고 예정된 활동을 전면 중단하겠다는 뜻을 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr