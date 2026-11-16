박슬기가 셋째를 임신했다. / 사진=텐아시아DB

박슬기가 셋째를 임신했다. / 사진=박슬기 SNS

방송인 박슬기가 결혼 10년 만에 셋째 임신 소식을 밝혔다.박슬기는 지난 15일 자신의 SNS에 "Welcome to the family, our last piece"(우리 가족의 마지막 조각이 된 것을 환영해)"라는 글과 함께 가족들과 함께 촬영한 영상을 게재했다.공개된 영상에는 박슬기와 남편 공문성 씨, 두 딸이 손을 포개고 있는 모습이 담겼다. 가족들이 차례로 손을 떼자 가장 아래에 놓여 있던 태아의 초음파 사진이 공개됐다. 가족들이 셋째 임신을 함께 알린 것이다. 함께 축하하며 행복해하는 가족들의 다정한 분위기가 눈길을 끌었다.임신 발표 이후 동료 연예인들의 축하도 이어졌다. 개그우먼 심진화는 "다시 또 축하해"라는 댓글을 남겼다. 방송인 최은경은 "어머 슬기야"라고 댓글을 남기며 놀란 감정을 나타냈다. 가수 슬리피와 개그우먼 김나희, 안영미, 이국주, 김영희 등도 축하 인사를 건넸다.박슬기는 1986년생으로 올해 40세다. 박슬기는 2016년 한 살 연상의 비연예인 공문성 씨와 결혼했다. 결혼 4년 만인 2020년 첫째 딸 소예 양을 출산했으며, 2024년 3월 둘째 딸 리예 양을 품에 안았다. 두 딸을 키우고 있는 박슬기는 둘째 출산 약 2년 만에 셋째를 임신하면서 세 아이의 엄마가 될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr