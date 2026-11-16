배우 정웅인의 딸이 분위기 있는 식사를 즐기고 있다. / 사진=정세윤 SNS

아빠를 따라 배우를 꿈꾸고 있는 정웅인의 첫째 딸이 근황을 전했다.세윤 양은 지난 14일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 세윤 양이 한강 공원을 방문하는가 하면 반려견으로 보이는 강아지와 일상을 보내고 쇼핑도 즐기고 있는 모습. 특히 호화로운 식사도 인증해 눈길을 끌었다.앞서 그의 부친 정웅인은 빚더미 고백에 오열했다가 누리꾼들의 싸늘한 시선을 받았다. 지난 9일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 말미에 정웅인이 출연해 가정사를 털어놨다. 그는 "가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다. 통장 잔고, 우리 애들이 나를 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까"라며 눈물을 보였다.그러나 예고편을 접한 누리꾼 일부는 가장의 무게에 공감했지만, 다른 이들은 "아내는 골프 치러 다니던데", "둘째 딸은 일본 여행 갔던데"라며 날선 반응을 보였다.한편 세윤 양은 정웅인의 첫째 딸로 2007년생이다. 과거 KBS2 예능 '아빠 어디가?'에 출연해 빼어난 외모로 '한국의 수리 크루즈'로 불렸다. 최근 배우 서현철과 정재은이 운영하는 유튜브 채널에서 정웅인이 세윤 양에 대해 "이제 연기 해야지"라며 배우 지망생인 사실을 밝힌 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr