배우 공유가 송혜교와 함께 출연한 예능에서 그의 과거 연인이었던 이병헌을 언급했다. / 사진=웹예능 '핑계고' 캡처

배우 공유가 송혜교와 함께 출연한 예능에서 그의 과거 연인이었던 이병헌을 언급했다. / 사진=웹예능 '핑계고' 캡처

배우 공유가 송혜교와 함께 출연한 예능에서 그의 과거 연인이었던 이병헌을 언급했다. / 사진=웹예능 '핑계고' 캡처

배우 공유가 송혜교와 함께 출연한 예능에서 그의 과거 연인이었던 이병헌을 언급했다. 송혜교와 이병헌은 2003년 공개 열애를 시작해 이듬해 결별한 사이다. 두 사람의 과거 인연이 다시 관심을 모으는 가운데, 공유는 이병헌과 나눈 대화를 전하며 달라진 선후배 관계에 관해 이야기했다.지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '레트로는 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '천천히 강렬하게'의 주연 배우 송혜교와 공유가 게스트로 출연해 유재석과 이야기를 나눴다.공유는 최근 송혜교와 함께 참석한 넷플릭스 10주년 행사를 떠올렸다. 그는 "시상식을 방불케 할 정도로 수많은 배우가 왔다"며 "후배들은 선배들에게 인사를 하러 오는데, 그때 내가 나이가 들었나 싶었다"고 말문을 열었다. 이어 "내 몸이 이정재, 이병헌 선배님이 계신 테이블로 아주 자연스럽게 향하더라"며 "후배들 틈바구니에서는 정신이 없었는데 오히려 선배님들과 앉아 있으니 마음이 편안했다"고 털어놨다.공유는 과거 두 선배를 어려워했던 시절도 회상했다. 그는 "예전엔 그렇게 어려워했던 이정재, 이병헌 두 선배님이었다. 과거엔 진짜 떨리고 그래서 근처에도 못 갔다"며 "TV나 영화에서만 봤던 분들이라 우리 배우들에게도 스타 같은 존재였다"고 설명했다. 그러면서 "옆에서 이병헌 선배님이 '드라마 잘 볼게, 노희경 작가님 어땠어?'라며 말을 걸어주셨다. 그게 너무 안락하게 느껴졌다"고 덧붙였다.공유는 나이가 들수록 선배들의 따뜻한 말 한마디가 더욱 특별하게 다가온다고 밝혔다. 그는 "나도 윗사람에게 칭찬받고 싶을 때가 있다. 나이를 먹으면서 나잇값을 해야 할 것 같은 부담이 생긴다"며 "아무것도 아닌데 툭 하고 칭찬받으면 울컥할 때가 있다. '잘하고 있어'라는 별거 아닌 말에도 그렇다"고 말했다.이야기를 이어가던 공유는 갑자기 옆에 앉은 송혜교를 향해 "잘하고 있어"라고 격려했다. 송혜교가 "고마워"라고 화답하자 유재석은 "혜교야, 울컥했어?"라고 물었다. 이에 송혜교는 "울컥하진 않았다"고 답해 웃음을 자아냈다.송혜교와 이병헌은 2003년 SBS 드라마 '올인'에서 연기 호흡을 맞춘 뒤 실제 연인으로 발전했다. 당시 공개 열애를 이어가며 연예계 대표 커플로 관심을 모았으나 2004년 결별했다. 공유가 송혜교와 함께한 자리에서 이병헌과의 일화를 전하면서 두 사람의 과거 인연도 다시 주목받고 있다.송혜교와 공유가 출연하는 '천천히 강렬하게'는 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 인물들의 성장 과정을 그린 작품이다. 송혜교는 한국 음악 산업에 뛰어드는 방민자 역을, 공유는 훗날 음악 산업에 발을 들이는 박동구 역을 맡았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr